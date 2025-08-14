Soha nem termelt még ennyire kevés áramot egy bizonyos energiahordozóból Magyarország

2025 májusában az OECD-országok teljes nettó villamosenergia-termelése 860,6 TWh volt, így éves összevetésben a teljes termelés 2,3%-kal nőtt az év első öt hónapjában - olvasható ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) havi árampiaci riportjából. Eközben történelmi mélypontra esett a szénalapú áramtermelés Magyarországon: mindössze 82 GWh szenes áram került a rendszerbe, ami az összes hazai termelés csupán 2,5%-át adta.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb, májusi OECD országokra vonatkozó villamosenergia-statisztikái szerint az összesített nettó áramtermelés a fejlett országokban 860,6 TWh volt, amelynek

41,7%-át megújuló források,

41,4%-át fosszilis tüzelőanyagok és

16,5%-át nukleáris energia adta.

így Éves összevetésben a teljes termelés 2,3%-kal nőtt az év első öt hónapjában.

A fosszilis energiaforrásokból történő termelés májusban 4,8%-kal csökkent, ezen belül a földgázalapú áramtermelés 6,3%-kal, a szénalapú 1,3%-kal esett vissza. A földgáztermelés minden OECD-régióban mérséklődött, a legnagyobb csökkenés az ázsiai-óceániai térségben volt (-11%). Éves alapon ugyan a szén részaránya csökkent májusban, de az idei év első öt hónapjában összességében 6,2%-kal nőtt a szenes termelés, főként az amerikai és ázsiai növekedés miatt.

A megújuló forrásokból származó áramtermelés ugyanazon időszakban 6%-kal bővült, a napenergia kiugró, 20,7%-os növekedést produkált (+19 TWh), míg a szélenergia 8,4%-kal termelt többet. Ez utóbbi főként az európai bővülésnek köszönhető, ahol Németország, az Egyesült Királyság és Svédország járult hozzá leginkább a növekedéshez.

A nukleáris áramtermelés 1%-kal csökkent májusban, főként az európai (-4,2%) és amerikai (-1,3%) visszaesés miatt, miközben az ázsiai-óceániai térségben nőtt (+6,8%).

Éves eddigi összesítésben azonban minden OECD-régió növelte nukleáris termelését.

Magyarország esetében különösen figyelemre méltó, hogy májusban a Mátrai Erőmű szénalapú (lignit) áramtermelése mindössze 82 GWh volt, ami az összes hazai áramtermelés csupán 2,5%-át adta.

Ez minden idők legalacsonyabb értéke,

jóval a 2023 decemberében mért 9,1%-os arány alatt. A trend egyértelmű: a szén szerepe a magyar energiamixben rohamosan csökken, miközben a megújulók és a nukleáris energia súlya növekszik.

