  • Megjelenítés
Olyan összeg áramlik a legvonzóbb állampapírokba, ami felér egy kisebb ország GDP-jével
Gazdaság

Olyan összeg áramlik a legvonzóbb állampapírokba, ami felér egy kisebb ország GDP-jével

Portfolio
A külföldi befektetők amerikai állampapír-állománya júniusban új rekordra, 9130 milliárd dollárra emelkedett, ami egy év alatt közel 1000 milliárdos növekedést jelent. Bár a hosszú lejáratú papírok iránt továbbra is erős volt a kereslet. De közben a befektetők elkezdtek hátraarcot fújni: a hónapban összességében nettó 5 milliárd dolláros tőkekiáramlás történt a piacról.
FIN-CON 2025
Az első összefoglaló szakmai konferencia, ahol minden oldal (közvetítők, bankok, MNB, Minisztérium, külföldi közvetítő) képviselteti magát a Portfolio.hu és a legnagyobb közvetítő partnereket tömörítő Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége (FPKOSZ) együttműködésében tartandó rendezvényen.
Információ és jelentkezés

A külföldi befektetők amerikai állampapír-állománya júniusban elérte a rekordnak számító 9130 milliárd dollárt.

Ez egy év alatt közel 1000 milliárd dolláros, mintegy 10 százalékos növekedést jelentett

– számolta ki a RegTechTimes.

A hónapban a nettó tőkebeáramlás 77,8 milliárd dollár volt. A hosszú lejáratú értékpapírokból 192,3 milliárd dollárnyi nettó vásárlás történt, ebből 9,8 milliárd dollár az államkötvényekhez kapcsolódott.

Japán maradt a legnagyobb külföldi tulajdonos 1147 milliárd dollárral. Az Egyesült Királyság 858,1 milliárddal a második helyre lépett, megelőzve Kínát, amely 756,4 milliárddal 2009 óta a legalacsonyabb szintre süllyedt.

Júniusban ugyanakkor 5 milliárd dolláros nettó tőkekiáramlás történt az amerikai állampapírok piacáról.

Májusban ezzel szemben 147 milliárd dollárnyi nettó beáramlást mértek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1490113348-hajózás-idegenforgalom-nyár-nyaralás-strand-tó-turizmus-vitorlázás-viz
Portfolio signature
Katasztrofális a helyzet: szúnyoginvázió sokkolja a Balatont
Pénzcentrum
Egyszerű trükkel spórol egy vagyont rengeteg magyar 2025-ben: erre a dologra figyelnek oda
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility