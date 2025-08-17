Áttörés közelében a világ: egy évszázad után trónfosztás jöhet

Az idei évre 3,3%-os, 2026-ra pedig 3,7%-os növekedést jelez előre a világ áramigényében a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA)
Bár ezek a ráták ugyan kisebbek, mint a 2024-ben megvalósult 4,4%-os fogyasztásbővülés, de jócskán meghaladják a 2015-2023-as időszak 2,6%-os átlagát.
A globális villamosenergia-kereslet emelkedésének fő mozgatórugói az ipar, a háztartási gépek, az egyre terjedő légkondicionálók és az adatközpontok térnyeréséből, valamint a folytatódó villamosításból adódó igénynövekedés lesz 2025/26-ban. Ennek eredményeként a villamosenergia-kereslet 2025-ben várhatóan több mint kétszer olyan gyorsan fog növekedni, mint a teljes energiaigény, és ez a tendencia 2026-ban is folytatódni fog.
A globális áramigény-növekedés 60%-át Kína és India fogja adni a vizsgált időszakban.
A 2024-es 7%-os növekedést követően Kínában idén 5%-kal, jövőre pedig 5,7%-kal, míg Indiában a tavalyi 6%-os növekedés után 4, illetve 6,6%-kal bővülhet a felhasználás. Az Egyesült Államokban 2024-ben 2,1%-kal emelkedett az áramfogyasztás, amit idén 2,3, jövőre pedig 2,2%-os növekedés követhet, míg az Európai Unióban a tavalyi 1,6%-os fogyasztásbővülésre 1,1, illetve 1,5%-os növekedés következhet.
Ami az egyes technológiák szerepét illeti, az alacsony kibocsátású források számos régióban rekorderős növekedést mutathatnak fel az előrejelzés szerint, emelve a globális áramtermelési mixben betöltött részarányukat is.
2025-ben a szél- és napenergia a fogyasztásnövekedés több mint 90%-át fedezheti.
Ezek együttes termelése idén meghaladhatja az 5 000 terawattórát (TWh), miután 2024-ben átlépték a 4 000 TWh-t, 2026-ban pedig meglehet a 6 000 TWh-s mérföldkő is.
Mellettük 2025-26-ban bővülhet a nukleáris és a gázalapú áramtermelés mértéke is, míg - az elmúlt évek növekedését követően - a szénerőművi, valamint az egyéb megújulós termelés csökkenhet az IEA szerint.
Az időjárási és gazdasági helyzettől függően a megújuló alapon termelt villamos energia mennyisége akár már 2025-ben meghaladhatja a szénerőművi termelést, de erre legkésőbb 2026-ban mindenképpen sor kerül.
Ennek a mérföldkőnek az elérése után a szén részaránya a világ teljes áramtermelésében egy évszázad után 33% alá csökkenhet.
A folyamatban központi szerepet játszik a nap- és szélenergia, amelyek együttes részesedése a globális árammixben a 2024-es 15%-ról 2025-ben 17%-ra, 2026-ban pedig 20% közelébe emelkedhet, miután egy évtizeddel ezelőtt még csak 4% volt.
A gázerőművi áramtermelés idén 1,3%-kal bővülve új rekordot érhet el (a tavalyi 1,9%-os növekedést követően), és hasonló mértékben emelkedhet 2026-ban is.
Szintén új rekord magasságot érhet el idén a világ atomerőműveinek áramtermelése, és az emelkedő trend jövőre is folytatódhat. A japán nukleáris blokkok újraindításának és a világ számos országában megvalósuló új beruházásoknak köszönhetően a világ atomerőműveinek elektromos termelése 2025-ben és 2026-ban egyaránt mintegy 2%-kal bővülhet, és jövőre elérheti a 3 000 TWh-t.
A fentiek következtében a globális villamosenergia-szektor szén-dioxid-kibocsátása az elmúlt évekbeli emelkedést követően 2025-ben már stagnálhat, 2026-ban pedig már enyhén csökkenhet.
Ugyanakkor a rendellenes időjárási körülmények - például az intenzív hőhullámok, hidegbetörések vagy az átlag alatti csapadékmennyiség - a kibocsátási szintek ingadozását okozhatják egyik évről a másikra. Szintén jelentősen befolyásolhatják a globális trendeket a kínai fejlemények, miután a világ szénalapú energiatermelésének több mint fele az ázsiai országban valósul meg.
Az átlagos nagykereskedelmi villamosenergia-árak számos piacon emelkedtek 2025 első felében 2024 hasonló időszakához képest. Az EU-ban és az Egyesült Államokban 30-40%-kal nőttek az árak, miután a magasabb gázárak felfelé irányuló nyomást gyakoroltak az itteni áramárakra. Bár az átlagárak a 2023-as éves szint alatt maradtak, még mindig magasabbak voltak, mint 2019-ben.
Számos piacon folytatódott a negatív villamosenergia-árak előfordulási gyakoriságának növekedése is.
A negatív árak előfordulásának növekedése rávilágít a kínálat és a kereslet rugalmasságának fokozására irányuló sürgős igényre. Ehhez elengedhetetlenek a megfelelő szabályozási keretek és piaci tervek, amelyek ösztönzik az olyan megoldásokat, mint az energiatárolás vagy a keresletoldali válasz - figyelmeztet az IEA.
Az egyes régiók energiaigényes iparágainak villamosenergia-árai továbbra is jelentős eltéréseket mutatnak. A 2022-es csúcshoz képest 2023-ban és 2024-ben tapasztalt folyamatos csökkenést követően az EU energiaigényes iparágainak villamosenergia-árai 2025-ben várhatóan emelkedni fognak a nagykereskedelmi árak emelkedése után.
Az Unió energiaigényes iparágai által fizetett átlagos villamosenergia-árak
továbbra is nagyjából kétszer olyan magasak, mint az Egyesült Államokbeli árak, és 50%-kal haladják meg a kínai árakat,
miután 2019-ben az uniós felár még csak körülbelül 50%, illetve 20% volt.
A magasabb villamosenergia-költségek pedig várhatóan továbbra is versenyképességi nyomást gyakorolnak az EU energiaigényes iparágaira.
A világszerte tapasztalt közelmúltbeli áramszünetek rávilágítanak a villamosenergia-biztonság modern gazdaságok és társadalmak életében betöltött kritikus fontosságára - állapítja meg a jelentés, utalva az április végi ibériai-félszigeti nagy áramszünetre is. Ahogy a villamosenergia-rendszerek bővülnek és egyre összetettebbé válnak az elektrifikáció terjedésével, a biztonságos, megbízható és rugalmas villamosenergia-ellátás egyre lényegesebb szemponttá válik.
A villamosenergia-biztonság kulcsfontosságú pilléreit a változatos rugalmassági forrásokkal és technikai stabilitási megoldásokkal kombinált robusztus hálózati infrastruktúra és a biztonságos ellátási láncok képezik. Ahogy azonban a villamosenergia-rendszerek fejlődnek, elengedhetetlen lesz, hogy az érintettek a hálózati előírások, a tartalékolási követelmények és a szabályozási struktúrák aktualizálásával a változó körülményekhez igazítsák működési keretrendszereiket - mutat rá az IEA.
Címlapkép forrása: Shutterstock
