Történelmi csúcs után jön a nagy kérdés: mit hoz a héten a piacoknak Trump és Putyin kudarca?

A pénteki Trump–Putyin-találkozó előtt kivárás jellemezte a tőzsdéket a múlt héten, most viszont a figyelem már a makroadatok felé fordul. A hét központi kérdése az lesz, hogyan értékelik a piacok a csúcs teljes eredménytelenségét, miközben sorra érkeznek a friss inflációs és növekedési mutatók. Magyarországon az MNB és a KSH közlései adhatnak képet a pénzügyi stabilitásról és a beruházási folyamatokról, az Egyesült Államokban a Fed jegyzőkönyve és a munkaerőpiaci adatok kerülnek a fókuszba, Európában pedig az inflációs számok és a német GDP mondhatják meg, mennyire törékeny a fellendülés. Japánból külkereskedelmi és inflációs statisztikák érkeznek, a beszerzési menedzserindexek pedig globálisan mutatják majd, milyen állapotban van a feldolgozóipar és a szolgáltatások. A befektetők így ezen a héten már nem a diplomáciai szimbolikát, hanem a gazdasági fundamentumokat mérlegelik.

Az európai tőzsdék múlt héten vegyesen teljesítettek, a befektetők figyelmét Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök alaszkai találkozója kötötte le. A Stoxx Europe 600 gyakorlatilag nem mozdult, 0,01 százalékkal csökkent, a német DAX is ennyit gyengült, míg a londoni FTSE 100 már 0,4 százalékot veszített. A francia CAC 40 viszont 0,7 százalékkal erősödött, ami ellensúlyozta a régiós gyengélkedést. A befektetők alapvetően pozitívan reagáltak arra a lehetőségre, hogy a találkozó előre mozdíthatja az ukrajnai béketárgyalásokat,

most az lesz a főkérdés a héten, hogy a teljes eredménytelenséget hogyan értékelik a piacok.

Az amerikai piacokon összességében jó hetet zártak a fő indexek, bár pénteken kisebb korrekció következett. Az S&P 500 0,29 százalékkal 6449,80 pontra süllyedt, a Nasdaq 0,40 százalékot esett, a Dow Jones viszont 0,08 százalékkal 44 946,12 pontra emelkedett, elsősorban az UnitedHealth 12 százalékos ugrásának köszönhetően. A chipgyártók gyengélkedése és a Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi indexének visszaesése rontotta a hangulatot, de a hét mérlege így is pozitív maradt: a Dow 1,74, az S&P 500 0,94, a Nasdaq 0,81 százalékkal mászott feljebb.