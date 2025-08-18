Történelmi csúcs után jön a nagy kérdés: mit hoz a héten a piacoknak Trump és Putyin kudarca?

Az európai tőzsdék múlt héten vegyesen teljesítettek, a befektetők figyelmét Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök alaszkai találkozója kötötte le. A Stoxx Europe 600 gyakorlatilag nem mozdult, 0,01 százalékkal csökkent, a német DAX is ennyit gyengült, míg a londoni FTSE 100 már 0,4 százalékot veszített. A francia CAC 40 viszont 0,7 százalékkal erősödött, ami ellensúlyozta a régiós gyengélkedést. A befektetők alapvetően pozitívan reagáltak arra a lehetőségre, hogy a találkozó előre mozdíthatja az ukrajnai béketárgyalásokat,
most az lesz a főkérdés a héten, hogy a teljes eredménytelenséget hogyan értékelik a piacok.
Az amerikai piacokon összességében jó hetet zártak a fő indexek, bár pénteken kisebb korrekció következett. Az S&P 500 0,29 százalékkal 6449,80 pontra süllyedt, a Nasdaq 0,40 százalékot esett, a Dow Jones viszont 0,08 százalékkal 44 946,12 pontra emelkedett, elsősorban az UnitedHealth 12 százalékos ugrásának köszönhetően. A chipgyártók gyengélkedése és a Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi indexének visszaesése rontotta a hangulatot, de a hét mérlege így is pozitív maradt: a Dow 1,74, az S&P 500 0,94, a Nasdaq 0,81 százalékkal mászott feljebb.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Milyen piaci trendeket látunk?
- Milyen nemzetközi események befolyásolhatják a befektetőket?
- Milyen magyar adatközlésekre figyelünk?
