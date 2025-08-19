  • Megjelenítés
Kiszorulhatnak a kispénzű turisták Horvátországból
Kiszorulhatnak a kispénzű turisták Horvátországból

Portfolio
Horvátország turisztikai reformja, amely a tömegturizmus helyett a fenntarthatóbb, minőségi modell felé mozdulna el, nyugtalanságot kelt a magánszállásadók körében, akik már most kezdenek kivonulni a piacról - közölte a Croatia Week.

A horvát szálláshelyek kapacitásának jelenleg felét kitevő magánszállások lesznek a legnagyobb érintettjei a változásoknak - írja a Večernji list. A szakértők szerint a magánszállások dominanciája

hozzájárul a csúcsszezonban tapasztalható zsúfoltsághoz és az alacsonyabb napi turistaköltéshez.

Azokban az országokban, ahol magasabb a szállodai férőhelyek aránya, általában kétszer akkora a látogatók költése. A reform célja ennek az egyensúlytalanságnak a kezelése, ami azonban nem marad következmények nélkül.

Miközben országos szinten továbbra is növekszik a regisztrált magánszálláshelyek száma, amely már közel 125 ezret tesz ki, több kulcsfontosságú tengerparti régióban megfordult a trend. A júliusi adatok szerint Isztriában 120-szal, a Kvarner régióban 86-tal, míg Šibenik-Knin megyében 131-gyel csökkent a szálláshelyek száma az előző évhez képest.

Lorena John, az Isztriai Családi Szálláshelyek Egyesületének elnöke szerint a szállásadók különböző okokból hagyják el a piacot.

Egyesek számára a kis kapacitás mellett a növekvő költségek és adók miatt már nem jövedelmező a tevékenység. Számukra a hosszú távú bérbeadás egyszerűbb és stabilabb. Mások személyes okokból lépnek ki. Sajnos vannak olyanok is, akik csak papíron jelentkeznek ki, és illegálisan folytatják a bérbeadást, lojális vendégekre támaszkodva és elkerülve az adókötelezettségeket."

A bizonytalanságot fokozzák a küszöbön álló további intézkedések is. 2029-től a lakóépületekben lakást kiadóknak a szomszédok kétharmadának beleegyezésére lesz szükségük. Emellett várhatóan magasabb adók teszik majd kevésbé vonzóvá a magánszállások kiadását.

Egy zágrábi szállásadó szerint két lakása korlátozott nyereséget hoz a befektetett energiához képest. "60% alatti kihasználtság és átlagosan 50 eurós éjszakánkénti árak mellett, a költségek után körülbelül 500-600 eurót keresünk havonta lakásonként. Ez nagyjából megegyezik a hosszú távú bérbeadással, de sokkal kevesebb vesződséggel és kiadással jár" - magyarázza, hozzátéve, hogy a takarítás, javítások és a gyakori karbantartás jelentősen csökkenti a haszonkulcsot.

Sokan az őszi adóreform végső szakaszára várnak, mielőtt döntést hoznának. Horvátország kiterjedt magánbérleti szektora számára a változás elkerülhetetlennek tűnik, és az elkövetkező években mind a látogatók, mind a szállásadók számára nagyon más szálláshelyi környezet alakulhat ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

