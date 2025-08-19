Szép csendben csődbe megy egy ország, közel a vég

Zambia kormánya közölte, hogy egy évvel meghosszabbítaná a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) futó mentőprogramját, amely eredetileg 2025 októberében zárult volna le.
Lényegében ezzel az ország a csőd elől menekül, hiszen újrastrukturálná az adósságfizetését.
Az ország 2020-ban vált fizetésképtelenné külső adósságára, és azóta adósságrendezési megállapodásokon dolgozik a hitelezőkkel. A 2022-ben indított, 1,3 milliárd dollár értékű, majd 1,7 milliárdra bővített hitelkeretből eddig 1,55 milliárdot folyósítottak. A hosszabbítás célja, hogy 2026-ig kitartson a program, és megszilárdítsa az eddig elért eredményeket, miközben Zambia tovább folytatja pénzügyi stabilizációs reformjait, ha ez nem történik meg, ismét jön a fizetésképtelenség – írta meg a Dabafinance.
A befektetők sokáig reménykedtek abban, hogy az ország helyzete példa lehet más eladósodott államok számára is, ám a Nemzetközi Valutaalap legfrissebb értékelése újabb aggodalmakat keltett. A jelentés szerint Zambia adósságkezelési képessége gyengült, ami azonnali piaci reakciót váltott ki:
a 2053-ban lejáró dollárkötvény árfolyama több mint 4 centtel esett, 70 cent alá csúszva, amit a befektetők már “csődközeli” szintnek tekintenek a Serrari Group szerint.
A piaci megingást nem újabb fizetésképtelenség vagy komoly gazdaságpolitikai hiba váltotta ki, hanem az IMF technikai mutatójának apró, de kulcsfontosságú romlása. A szervezet úgynevezett adósságviselő-képességi mutatója 2,62-ről 2,58-ra süllyedt, elsősorban a devizatartalékok és az importarány romlása miatt. Ez a gyenge pont arra utal, hogy Zambia külső sérülékenysége továbbra is nagy, és a likviditási nyomás veszélyezteti az adósságszolgálat teljesítését.
Az esés különösen azért volt látványos, mert Zambia adósságrendezésekor a kötvényeket speciális, úgynevezett állami teljesítményhez kötött instrumentumokra (SCDI) cserélték. Ezek értéke attól függ, hogy az IMF mutatója elér-e egy meghatározott szintet, ami magasabb kifizetést tenne lehetővé a hitelezőknek.
A mostani gyengülés azonban azt jelzi, hogy a kívánt 2,69-es küszöbtől távolabb került az ország, így a befektetők bizalma megrendült, és a kötvények eladási hulláma indult el.
Zambia története jól mutatja, mennyire törékeny a pandémia utáni adósságrendezési folyamat. Az ország korábbi, átláthatatlanul felhalmozott hitelei, a járvány és az árupiaci sokkok együttesen sodorták válságba, amelyből a G20 keretrendszere kínált kiutat. A hosszas egyeztetések után tavaly megszületett egyezség mérföldkőnek számított, de a mostani fejlemények rávilágítanak:
a megállapodás csak a kezdet volt, a fenntartható kilábaláshoz stabil devizatartalékokra, fegyelmezett gazdaságpolitikára és kedvező nyersanyagpiaci környezetre van szükség.
Az IMF továbbra is támogatja Zambiát az Extended Credit Facility keretében, de a jelentés kijózanító üzenete, hogy az út hosszú és egyenetlen lesz. A befektetők most a következő féléves értékelést várják, amelyben a mutató javulása vagy további romlása meghatározó lesz a kötvények értékelése szempontjából, főként ha addig nem sikerül megállapodni az addóságfizetés újraütemezéséről, ami már önmagában fizetésképtelenséget, vagyis csődöt jelentene.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
