  • Megjelenítés
FONTOS Ez lenne a kanyarban előzés? Élőben nézhetjük, ahogy elhúz mellettünk a régió
Régen áhított vámplafont szerzett meg Brüsszel a vámháborúban – ezek az EU-USA megállapodás kardinális részletei
Gazdaság

Régen áhított vámplafont szerzett meg Brüsszel a vámháborúban – ezek az EU-USA megállapodás kardinális részletei

Az Európai Unió és az Egyesült Államok történelmi jelentőségű kereskedelmi megállapodást kötött, amelynek központi eleme a 15 százalékos vámtető: ez nemcsak kedvezőbb, mint bármely más partner esetében, hanem magában foglalja a meglévő ágazati különvámokat is, így megakadályozza a terhek halmozódását. A keretrendszer célja, hogy stabilizálja a transzatlanti gazdasági kapcsolatokat, miközben világossá teszi: a vámok alapvetően piacvédelmi eszközök, amelyeket az importőrök fizetnek, nem az exportőrök. Az amerikai fél ugyanakkor kénytelen figyelembe venni, hogy több iparágban – így a gyógyszeriparban, a fémiparban és a műszergyártásban – tartósan rá van utalva az európai beszállítókra, ezért a plafon olyan ágazatokra is kiterjed, ahol Washington új védővámok bevezetésére készül.

Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos bejelentette, hogy az EU és az Egyesült Államok történelmi jelentőségű kereskedelmi megállapodást kötött, amely a világ egyik legnagyobb gazdasági partnerségét hivatott stabilizálni. A megállapodás egyik kulcseleme a 15 százalékos vámtető, amely a legtöbb iparágat – így az autóipart, a gyógyszergyártást, a félvezetőket vagy a faipart – lefedi. Ez a plafon kedvezőbb, mint bármely más partner esetében, mivel az úgynevezett ágazati különvámokat is magában foglalja, így nem halmozódnak a terhek.

A biztos hangsúlyozta, hogy ez a keretrendszer nem a végpont, hanem a kezdete egy folyamatnak, amely újabb ágazatokra kiterjedő megállapodásokat tartalmazhat.

A vámok gazdasági logikáját magyarázva érdemes kiemelni, hogy azokat nem az exportőrök, hanem az importőrök fizetik – vagyis a vám alapvetően piacvédelmi eszköz, amely a hazai gyártók versenyhelyzetét hivatott megőrizni. Az Egyesült Államok ebben az esetben úgynevezett piaci biztosítékot épített be, hiszen számos területen – például a gyógyszeriparban, a fémiparban vagy a műszergyártásban – nem tudja nélkülözni az európai beszállítókat.

Ezért is bír nagy jelentőséggel, hogy a plafon azokra a szektorokra is kiterjed, amelyekben Washington már készül az új védővámok bevezetésére.

A megállapodás további konkrétumai közé tartozik, hogy augusztustól az autók és autóalkatrészek vámtétele 15 százalékra csökken, az EU pedig vámmentességet biztosít több amerikai termék – például repülőgép-alkatrészek vagy bizonyos gyógyszeralapanyagok – számára. Emellett az Unió 2028-ig 750 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energiahordozókat, és legalább 40 milliárd dollár értékben köt le mesterséges intelligencia-chipeket. Az európai cégek ezzel párhuzamosan 600 milliárd dollárnyi beruházást terveznek az Egyesült Államokban, míg a NATO-kompatibilitás erősítése érdekében nőni fog a védelmi beszerzés is.

Šefčovič szerint a megállapodás alternatívája egy pusztító kereskedelmi háború lett volna, amely több millió európai munkahelyet sodort volna veszélybe.

A biztos úgy fogalmazott, hogy az új keretrendszer kiszámíthatóságot teremt, stabilizálja a transzatlanti kapcsolatokat, és lehetővé teszi, hogy az EU és az Egyesült Államok közösen válaszoljon a globális ipari és geopolitikai kihívásokra.

Sok még a tisztázatlan kérdés

Egy háttérbeszélgetésen egy tárgyalásokra rálátó forrás arra hívta fel a figyelmet, hogy a 15 százalékos vámtető mind az alap-, mind a származtatott termékekre kiterjed. Ez különösen fontos az acél és alumínium esetében: míg a felek a nyersfémeknél kvótákról fognak tárgyalni, az ezekből készült termékek – például az autók – automatikusan a plafon alá esnek, így ott nem halmozódhatnak a vámok. A forrás szerint ez

az EU számára egyfajta biztosítás, különösen annak fényében, hogy Washington gyógyszerekre is készül védővámokat kivetni. A mindent magába foglaló vámplafon tehát előre kezeli a lehetséges konfliktusokat.

A magasrangú uniós tisztviselő részletesen beszélt a még nyitott kérdésekről is. Kiemelte, hogy a borok, szeszes italok és sör vámcsökkentése nem került bele a mostani csomagba, de az EU továbbra is kiemelten kezeli ezeket, és folyamatosan napirenden tartja az amerikai partnereknél. A tisztviselő szerint az USA számára ez érzékeny téma, mivel mindkét piacon jelentős iparágakról van szó, de hangsúlyozta: az amerikai fogyasztók és vendéglátóhelyek nagy keresletet támasztanak az európai italok iránt, így hosszabb távon jó esély van arra, hogy ezek a termékek is kedvezményes elbírálásban részesüljenek.

A háttérbeszélgetésen több kérdés is felmerült a digitális kereskedelem kapcsán. A tisztviselő hangsúlyozta, hogy

a most kiadott kereskedelmi megállapodásról szóló közösnyilatkozat nem érinti az EU digitális szabályozását, vagyis a Digitális Piacokról szóló törvényt (DMA), a Digitális Szolgáltatási törvényt (DSA) és a tagállami digitális adókat.

Ezeket az Unió tudatosan védte ki az amerikai nyomással szemben, így a közös szövegben semmiféle burkolt utalás nem található. Az úgynevezett „indokolatlan digitális kereskedelmi akadályok” alatt technikai jellegű szabályokat kell érteni, nem pedig a belső jogszabályokat.

A tárgyalásokra rálátó forrás azt is elmondta, hogy az Európai Bizottság hamarosan jogszabálytervezetet nyújt be a vámcsökkentésekről. Ez kifejezetten a közös nyilatkozat első paragrafusában felsorolt termékekre fog vonatkozni, és tartalmazza majd a vámtarifaszámokat is. Az amerikai fél a kedvezményeket már a tervezet benyújtásakor érvényesíteni fogja, visszamenőlegesen az adott hónap első napjától,

vagyis elegendő lesz a Bizottság „inputja”, a teljes jogalkotási folyamat lezárása nélkül is.

A forrás kitért arra is, hogy az acél- és alumíniumágazatban a felek tarifális kvótákról fognak tárgyalni, ami bonyolultabb folyamat, mint a puszta vámcsökkentés. Konkrét menetrend még nincs, de mindkét fél szorgalmazza a gyors előrelépést. Az alkoholtermékeknél az uniós érvelés az, hogy ezek kiegyensúlyozottan cserélődnek a két piacon, és a fogyasztók széles körben keresik őket, így mindkét oldalnak előnyös lenne a vámtételek mérséklése.

Felmerült a kérdés az úgynevezett „szabályok eredetéről” is: amikor a vámok csökkennek, mindig pontosítani kell, hogy milyen feltételek mellett minősül egy termék európainak vagy amerikainak. A tisztviselő elmondta, hogy várhatóan az EU szokásos preferenciális szabályai lesznek irányadók, de a részleteket még egyeztetni kell Washingtonnal. Az is megerősítést nyert, hogy az EU a jövőben fokozatosan további ágazatokat is liberalizálhat, a folyamat így összhangban marad a WTO szabályaival.

A beszélgetésen szóba került a 40 milliárd dollár értékű AI-chip vásárlás is. A tisztviselő hangsúlyozta, hogy ezek rendkívül érzékeny technológiák, ezért a felek közösen dolgoznak a technológiai szivárgás elleni szabályokon. Ez illeszkedik az EU készülő gazdasági biztonsági doktrínájához, amely egységesítené a tagállami befektetés-ellenőrzést, és új elemeket vezetne be az úgynevezett kifelé irányuló beruházások vizsgálatára.

A tisztviselő szerint ez az exportkontroll „tükörképe”, és kulcsfontosságú a kritikus nyersanyagok és technológiák védelme szempontjából.

Az energiafronton a háttérbeszélgetésen emlékeztettek, hogy az EU nem maga vásárolja közvetlenül az LNG-t vagy a kőolajat, hanem a piaci szereplőkön keresztül. Az előirányzott 750 milliárd dollár értékű amerikai energiahordozó-import tehát becsléseken alapul, de jól mutatja az Unió politikai szándékát, hogy teljesen függetlenedjen az orosz forrásoktól. A tisztviselő szerint az USA már most a legnagyobb LNG- és kőolajszállítója Európának, és a következő években ez az arány tovább erősödhet.

Végül felmerült a kereskedelmi egyensúly kérdése is. Egy magasrangú uniós tisztviselő elmondta, hogy a cél egy politikai értelemben kiegyensúlyozott megállapodás volt, amely a kétoldalú kereskedelmet kiszámíthatóvá teszi.

A konkrét külkereskedelmi mérleg alakulását viszont nem lehet előre megjósolni, hiszen az piaci folyamatok eredménye.

Az EU célja az volt, hogy elkerülje a kereskedelmi háborút, stabil keretet adjon az exportőröknek és importőröknek, és fokozatosan bővítse a piacnyitás területeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages budapest bazilika lanchid -544040400-duna-építészet-híd-idegenforgalom-lánchíd-turizmus-világörökség
Gazdaság
Ez lenne a kanyarban előzés? Élőben nézhetjük, ahogy elhúz mellettünk a régió
Pénzcentrum
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility