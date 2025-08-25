Hihetetlen ellentmondás: miközben rekordot dönt a megújuló energia, Kína még mindig ragaszkodik a múlthoz

A Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) és a Global Energy Monitor (GEM) augusztus 25-i jelentése szerint az új szénerőművi engedélyek száma ugyan csökkent a 2022-2023-as csúcshoz képest, amikor évente több mint 100 GW kapacitást hagytak jóvá, de a szénerőmű-projektek száma továbbra is nagy. Az új befektetések és a korábban elhalasztott, de most újjáélesztett projektek 2025 első félévében elérték az 53 GW-ot,

ami több mint egy évtizede a legmagasabb első féléves érték.

Az üzembe helyezett szénerőművek száma is meredeken emelkedett. Január és június között körülbelül 21 GW széntüzelésű kapacitást helyeztek üzembe, ami időarányosan 2016 óta a legmagasabb érték. A jelentés szerint az egész éves bővülés várhatóan meghaladja a 80 GW-ot, így évtizedes távlatban 2025 kiugró év lehet a szénalapú projekteknek.

Eközben a tiszta energia alapú energiatermelés növekedése is elképesztő ütemben halad Kínában. A szél- és napenergia-telepítések 2025-ben várhatóan meghaladják az 500 GW-ot, ami önmagában is bőven fedezi az első féléves 3,7%-os villamosenergia-igény növekedést a kelet-ázsiai országban.

Hogy kontextusba helyezzük: Kína naperőmű kapacitása 212,21 GW-tal bővült 2025 első hat hónapjában - beleértve egy 92,92 GW-os havi rekordot is -, ami több mint 100%-os növekedést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest. Összevetésül, az Európai Unió naperőműveinek beépített teljesítőképessége idén 64,2 GW-tal nőhet a SolarPower Europe előrejelzése szerint.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Egy külön szekcióban, kiemelten foglalkozunk a kritikus nyersanyagokért folytatott globális verseny és a növekvő technológiai függés témájával is a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvényén, a Portfolio Energy Investment Forum-on.

A napenergia-termelés éves szinten 20%-kal, a szélenergia 10,6%-kal nőtt, miközben a széntüzelésű erőművek termelése 2,9%-kal csökkent. Összességében a szén részesedése a teljes energiatermelésben júniusban rekord alacsony szintre, 51%-ra esett vissza.

Hozzá kell tenni, hogy bár Kína zöldülési terveiben szerepel a szénerőművek bezárása, de annak üteme messze elmarad a céloktól. 2025 első félévében mindössze 1 GW-ot vontak ki a forgalomból, így 2021 óta összesen 16 GW-ot. A legutóbbi ötéves terv alapján 2025 végéig 30 GW-nyi szénerőművet szeretnének kivonni, ami viszont azt jelentené, hogy a második félévben 13 GW-ot kellene bezárni - erre nem sok esélyt látnak a szakértők.

A szén részesedése az energiatermelésben rekord alacsony szintre csökkent, de még így is évtizedes csúcson vannak az új projektek, ami jól tükrözi a kínai energiarendszer strukturális és intézményi szénfüggőségét

- állapította meg a CREA és a GEM.

Kína hazai szénkitermelése tovább bővült, csökkentve az importált szén iránti igényt. A kínai statisztikai hivatal adatai szerint az ország 2025 első hat hónapjában 2,40 milliárd tonna szenet termelt, ami 5,4%-kal több az előző év azonos időszakához képest.

Címlapkép forrása: Shutterstock