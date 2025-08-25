Valami készülődik a forint piacán, már csak az a kérdés, mi

A múlt hét második felében kéthetes mélyponton is járt a forint az euróval szemben, már-már úgy tűnt, hogy célba veheti a 400-as lélektani határt az árfolyam. A következő napokban is lesz mire figyelni, itthon érkezik az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntése, ami még úgy is érdekesnek ígérkezik, hogy nem várható változás a 6,5%-os alapkamatban és a szigorú kommunikációban. Külföldön elsősorban a részletes GDP-adatokra és az augusztusi inflációs statisztikákra lehet érdemes figyelni.

Lassan a végére érünk a nyárnak, ami talán a forint piacán is elhozhatja végre a várva várt mozgásokat. Az elmúlt hónapokban szűk sávban mozgott a magyar deviza, azonban a múlt héten már látszottak annak jelei, hogy elindulhat komolyabb mozgás valamelyik irányban.

Már csak azt kellene tudni, merre történhet ez a kimozdulás. Ezzel kapcsolatban egyelőre nem jutottunk közelebb a „megfejtéshez”, hiszen előbb a múlt hét első felében majdnem egyéves csúcsra ment a magyar deviza az euróval szemben 393,5 körül, majd onnan csütörtökön komoly lendülettel pattant vissza az árfolyam, így már 397 felett is járt a hét második felében.

Továbbra is elsősorban a nemzetközi hatások mozgatják a forintot, a dollárral párhuzamosan mozgott. Az amerikai deviza a hétvége előtt 1,16 alá kapaszkodott az euróval szemben, ami hagyományosan rossz hír a feltörekvő piaci devizák, így a forint számára is.