Alakulnak a jó hírek az USA-ban

A várakozásokkal megegyező infláció mellett, erős reálgazdasági adatok érkeztek egy olyan piaci helyzetben, amikor a többség egy más helyzete készültek. Mutatjuk, mit jelentenek a bejövő adatok a teljes kép szempontjából.

Az amerikai júniusi PCE infláció éves alapon 2,6 % volt az előző havi 2,6%-hoz képest (2,6%). A PCE maginfláció 2,9 volt az előző havi 2,8%-hoz képest (várakozás: 2,9%).

A háztartások bevételei havi alapon 0,5%-kal, míg a fogyasztási kiadásai 0,4%-kal emelkedtek.

