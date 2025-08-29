Leépítések indultak egy magyar akkugyárban, elküldték a kölcsönzött dolgozókat

Az SK On iváncsai akkumulátorgyára augusztus végétől több száz külföldi vendégmunkást bocsát el, mivel lezárult az üzem legújabb gyártási projektje – értesült az Index. A cég hangsúlyozta, hogy a saját állomány létszáma változatlan marad, a termelés pedig zavartalanul folytatódik.

A lap úgy értesült, hogy augusztus végétől több száz külföldi vendégmunkást bocsát el az SK On iváncsai akkumulátorgyára. A vállalat ezt a lapnak megerősítette, hozzátéve: a döntés oka, hogy lezárult az üzem legújabb gyártási projektje, amelyre ideiglenesen vették fel a munkaerőt.

A gyár hangsúlyozta, a saját állományban lévő dolgozók létszáma nem változik, a termelés pedig zavartalanul folytatódik.

Kósa Péter, az SK On Hungary HR-igazgatója az Indexnek elmondta az érintettek, a szakszervezet és a partnerek tájékoztatása már zajlik, és a folyamat mindenben a jogszabályoknak megfelelően történik.

A szövetség és a munkaerő-kölcsönző cégek egyetértenek abban, hogy az ilyen létszámváltozás megszokott a nagy ipari projekteknél.

A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hosszú távon továbbra is elkötelezett a helyi foglalkoztatás és a magyarországi beruházások mellett.

Az SK On továbbra is a fenntartható növekedést és a stabil foglalkoztatást tartja szem előtt

– mondta Kósa Péter.

Az Index nem tér rá ki, de az elmúlt időszakban csökkent az állandó dolgozói létszám is a cégnél: míg az SK On tavaly decemberben még több mint 2500 embert foglalkoztatott az Opten adatai szerint, júniusban már 2093-ra csökkent ez a szám. Az SK Battery Manufacturing Kft.-nél pedig a januári 1077 fős létszám 888-ra főre olvadt júniusra.

