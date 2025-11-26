Indul a bizonyítványosztás Magyarországról - Most dől el, leminősítenek-e minket

Kezdődik az idei utolsó bizonyítványosztás
A nagy hitelminősítői felülvizsgálatok többségét kipipálhatta Magyarország 2025-re, de az utolsó két ítélet még hátra van. Most pénteken a Moody’s, egy héttel később pedig a Fitch Ratings publikálhatja friss értékelését. A jelenlegi Baa2 illetve BBB besorolás ugyanannak felel meg a két cégnél, a különbség csak annyi, hogy
a Moody’s esetében emellé negatív, míg a Fitchnél stabil kilátás párosul.
A grafikonon látszik, hogy mindkét cégnél egy fokozattal magasabban áll a magyar besorolás, mint a harmadik nagy hitelminősítőnél, a Standard & Poor’s-nál. Vagyis jelenleg nem fenyeget a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába csúszás, mint az S&P esetében.
Moody’s: egy évvel a negatív kilátás után
Időrendben haladva most pénteken a Moody’s döntésére lesz érdemes figyelni, a cég legutóbb május végén vizsgálta a magyar besorolást, de akkor nem változtattak. A Baa2 osztályzat mellé egy évvel ezelőtt társítottak negatív kilátást, ami általában
leminősítés esélyére utal a következő 6-24 hónapban.
A tapasztalatok alapján ez az esetek mintegy kétharmadában be is következik, vagyis van félnivalónk a mostani döntéstől, hiszen egy év után reális esély van a változtatásra. Ha pedig megnézzük a hitelminősítő korábbi gazdasági előrejelzéseit, akkor ez a változás vélhetően nem pozitív irányú (a kilátás visszajavítása stabilra) lesz.
Tavaly novemberben a negatív kilátást a Moody’s is úgy fordította le, hogy valószínűtlen Magyarország felminősítése a közeljövőben. Az egyik legfontosabb kockázatnak a magyar gazdaság szempontjából azt tartották, hogy az ország véglegesen elveszítheti az uniós források jelentős részét, melyek jelenleg fel vannak függesztve. Így a kilátás esetlegesen stabilra javítását is akkor tudták elképzelni, ha érdemben javul a magyar kormány és az EU viszonya, illetve előrelépés történik a feltételek teljesítésében. Ezen a téren az elmúlt egy évben nem történt javulás, vagyis egyelőre beigazolódni látszanak a félelmek a végleges forrásvesztéssel kapcsolatban.
További pozitívumként értékelnék a hitelminősítő szakemberei a vártnál erőteljesebb GDP-növekedést, illetve a költségvetés és az adósságpálya kedvezőbb alakulását. Azonban ezeken a területeken is inkább negatív irányú változások történtek, hiszen a kormány hivatalosan is a GDP 5%-ára emelte az idei és a jövő évi deficitcélt, míg a gazdasági növekedési előrejelzések folyamatosan romlanak.
A Moody’s szakemberei egy éve még 1,9%-os GDP-növekedést vártak 2025-re, de még májusban is 1%-os növekedésre számítottak, miközben ma már a kormány is elismeri, hogy jó, ha fél százalék körül lesz a bővülési ütem. 2026-ra pedig a korábbi 3,2% helyett 2,8%-os növekedést vetítettek előre a hitelminősítő elemzői.
A fentiek alapján a Moody’s esetében
a negatív kilátás stabilra javítása gyakorlatilag kizárható, és a kilátásrontáskor megfogalmazott szempontok alapján benne van a pakliban hogy leminősíti Magyarországot pénteken a Baa3 kategóriába.
Az egy éve felvázolt forgatókönyvek közül inkább a negatív irányba mozdultunk el abban, hogy az uniós források visszaszerzésében nem történt előrelépés (a források egy kis részét végleg el is vesztettük). Szintén rossz pontként jegyezheti fel a Moody's a vártnál jóval gyengébb GDP-növekedést, és különösen az állami költségvetési helyzet romlását. A legutóbbi deficitcél emelésnél az ING szakértői meg is jegyezték, hogy ezzel a hiánycélemeléssel az esélyek egyértelműen a 'Baa3' szintre történő leminősítés felé hajlanak. Az még árnyalhatja a képet, hogy már idén májusban is azzal számolt a Moody's, hogy a magyar államadósság stagnálhat, idén és jövőre is 73,5% lehet, és ez volt az a szint, amit Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a legutóbbi hiánycélemeléskor már megfogalmazott. Ennek fényében elképzelhető, hogy a hitelminősítőt nem érte teljesen váratlanul a magyar költségvetési összkép romlása.
Fitch: vissza a negatív kilátáshoz?
Legutóbb talán a Fitch Ratings okozott meglepetést a magyar adósbesorolással, amikor egy évvel ezelőtt negatívról stabilra javította a BBB osztályzatunk kilátását. A szakemberek a döntést leginkább úgy értelmezték, hogy a két éve érvényben lévő negatív kilátást nem tudta tovább tartani a hitelminősítő, ezért a két szélsőséges kimenet (leminősítés vagy stabilra javított kilátás) közül kellett választania.
Most viszont jövő pénteken idén utoljára ismerhetjük meg a Fitch döntését Magyarországgal kapcsolatban. Tavaly novemberben a kilátás javításakor elsősorban azt emelték ki pozitívumként, hogy csökkentek a makrogazdasági egyensúlytalanságok, mivel az infláció visszaesett, a folyó fizetési mérleg egyenlege pedig újra többletbe lendült. Viszont már akkor kiemelték, hogy a 2026-os parlamenti választások előtt bizonytalanságok övezik a fiskális politikát.
A Fitch szakértői idén júniusi felülvizsgálatuk alkalmával már csak 0,7%-os gazdasági növekedést vetítettek előre 2025-re Magyarországon, ez ma már nagyjából megfelel a piaci várakozásoknak, legfeljebb mérsékelten optimistának mondható. Az elemzők arra számítanak, hogy 2026-ban 3,1%-ra gyorsulhat a bővülés.
A költségvetési hiányt idén a GDP 4,6%-ára, míg 2026-ban 4,1%-ára becsülték a hitelminősítő szakemberei. Ehhez képest a kormány által bejelentett 5%-os deficit különösen a jövő év esetében mondható érdemben magasabbnak. A kockázatok között kiemelték, hogy a vártnál alacsonyabb GDP-növekedés és magasabb hiány negatív irányú lépést indokolhat, ha az adósságpálya nem tud fenntartható módon csökkenni. Márpedig most úgy tűnik, hogy a megemelt hiánycél mellett a következő években inkább stagnálni fog a GDP-arányos adósságráta, sőt kismértékben még emelkedhet is.
A Fitch Ratings felülvizsgálata esetében
talán nagyobb az esély arra, hogy helyben hagyják a jelenlegi besorolást és a stabil kilátást,
mivel nincs rajtuk olyan jellegű nyomás, mint a Moody’s esetében, akiknek a negatív kilátás miatt lassan valamit mondaniuk kell. Ha lesz változás, akkor náluk is negatív irányú, vagyis a kilátás rontása képzelhető el.
Csak egyetlen kérdés maradt
A két hitelminősítő eddigi értékelése alapján a mostani felülvizsgálatok legfontosabb kérdése az, hogy
felvállalják-e az esetleges negatív lépést néhány hónappal a 2026-os parlamenti választások előtt?
Elvileg ezt nem kellene figyelembe venniük a döntéskor, viszont már a piacon is érzékelhetők olyan mozgások, melyek a Tisza Párt esetleges győzelmét árazzák, amitől a befektetők azt várhatják, hogy javul a magyar kormány és az Európai Bizottság viszonya, illetve esetlegesen hozzájuthatunk a már-már elveszettnek hitt uniós forrásokhoz. Kérdés, hogy ezt a pozitív kockázatot miként értékelik a minősítők.
Említettük, hogy a mostani két felülvizsgálat után legközelebb majd csak 2026-ban mondanak friss véleményt Magyarországról a hitelminősítők. A jövő évi naptárak még nem ismertek, de elsőként vélhetően az S&P felülvizsgálata érkezik majd várhatóan áprilisban, ami a választások miatt még „élesebb” helyzet lehet, hiszen akkor még nem fogjuk tudni, melyik párt alapíthat majd kormányt. A Moody’s és a Fitch várhatóan később, május-június körül teszi közzé első 2026-os döntését, ők már figyelembe vehetik akár a voksolás eredményét is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A volt brazil elnöknek meg kell kezdenie 27 éves börtönbüntetésének letöltését
Megtagadták tőle az otthoni őrizetet.
Jön az új autópálya-szakasz, csak másképp
Lázár János beszélt róla.
Donald Trump a háború végéről ír - Moszkvába megy az elnök embere, hogy Putyinnal tárgyaljon
A béketerv véglegesítéséről beszél.
Bloomberg: Felvétel bizonyítja hogyan dolgozott együtt az amerikai elnöki megbízott és a Kreml az ukrán béketerven
Kiszivárgott egy telefonhívás.
Óriási hír jött a 2026-os magyar minimálbérről!
Megvan, nagyjából mekkora lehet az emelés.
Európa újabb nyomást helyezne Oroszországra, mert Macron szerint Putyin nem akar békét
Szerinte Putyin hallani sem akar a tűzszünetről.
Új királya van az AI-chipeknek? Itt az Nvidia válasza!
Nyugtatják a piacot.
Donald Trump most örülhet csak igazán
Jó híreket kapott az EU-ból.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Szépen nőtt a vagyonuk.
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.