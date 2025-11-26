Indul a bizonyítványosztás Magyarországról - Most dől el, leminősítenek-e minket

A következő bő egy hétben két nagy hitelminősítő is véleményt mond Magyarországról, most pénteken a Moody’s, a jövő héten pedig a Fitch Ratings szakemberei teszik közzé friss értékelésüket. A bóvli kategória nem fenyeget, de mindkét cégnél van esély a negatív irányú lépésre, a Moody’s esetében leminősítésre, míg a Fitchnél a kilátás rontására. De az igazi izgalmak majd 2026-ban jöhetnek, amikor a választásokat követően megint izgulhatunk majd a befektetésre ajánlott minősítés megtartásáért.

Kezdődik az idei utolsó bizonyítványosztás

A nagy hitelminősítői felülvizsgálatok többségét kipipálhatta Magyarország 2025-re, de az utolsó két ítélet még hátra van. Most pénteken a Moody’s, egy héttel később pedig a Fitch Ratings publikálhatja friss értékelését. A jelenlegi Baa2 illetve BBB besorolás ugyanannak felel meg a két cégnél, a különbség csak annyi, hogy

a Moody’s esetében emellé negatív, míg a Fitchnél stabil kilátás párosul.

A grafikonon látszik, hogy mindkét cégnél egy fokozattal magasabban áll a magyar besorolás, mint a harmadik nagy hitelminősítőnél, a Standard & Poor’s-nál. Vagyis jelenleg nem fenyeget a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába csúszás, mint az S&P esetében.

Moody’s: egy évvel a negatív kilátás után

Időrendben haladva most pénteken a Moody’s döntésére lesz érdemes figyelni, a cég legutóbb május végén vizsgálta a magyar besorolást, de akkor nem változtattak. A Baa2 osztályzat mellé egy évvel ezelőtt társítottak negatív kilátást, ami általában

leminősítés esélyére utal a következő 6-24 hónapban.

A tapasztalatok alapján ez az esetek mintegy kétharmadában be is következik, vagyis van félnivalónk a mostani döntéstől, hiszen egy év után reális esély van a változtatásra. Ha pedig megnézzük a hitelminősítő korábbi gazdasági előrejelzéseit, akkor ez a változás vélhetően nem pozitív irányú (a kilátás visszajavítása stabilra) lesz.

Tavaly novemberben a negatív kilátást a Moody’s is úgy fordította le, hogy valószínűtlen Magyarország felminősítése a közeljövőben. Az egyik legfontosabb kockázatnak a magyar gazdaság szempontjából azt tartották, hogy az ország véglegesen elveszítheti az uniós források jelentős részét, melyek jelenleg fel vannak függesztve. Így a kilátás esetlegesen stabilra javítását is akkor tudták elképzelni, ha érdemben javul a magyar kormány és az EU viszonya, illetve előrelépés történik a feltételek teljesítésében. Ezen a téren az elmúlt egy évben nem történt javulás, vagyis egyelőre beigazolódni látszanak a félelmek a végleges forrásvesztéssel kapcsolatban.

További pozitívumként értékelnék a hitelminősítő szakemberei a vártnál erőteljesebb GDP-növekedést, illetve a költségvetés és az adósságpálya kedvezőbb alakulását. Azonban ezeken a területeken is inkább negatív irányú változások történtek, hiszen a kormány hivatalosan is a GDP 5%-ára emelte az idei és a jövő évi deficitcélt, míg a gazdasági növekedési előrejelzések folyamatosan romlanak.

A Moody’s szakemberei egy éve még 1,9%-os GDP-növekedést vártak 2025-re, de még májusban is 1%-os növekedésre számítottak, miközben ma már a kormány is elismeri, hogy jó, ha fél százalék körül lesz a bővülési ütem. 2026-ra pedig a korábbi 3,2% helyett 2,8%-os növekedést vetítettek előre a hitelminősítő elemzői.

A fentiek alapján a Moody’s esetében

a negatív kilátás stabilra javítása gyakorlatilag kizárható, és a kilátásrontáskor megfogalmazott szempontok alapján benne van a pakliban hogy leminősíti Magyarországot pénteken a Baa3 kategóriába.

Az egy éve felvázolt forgatókönyvek közül inkább a negatív irányba mozdultunk el abban, hogy az uniós források visszaszerzésében nem történt előrelépés (a források egy kis részét végleg el is vesztettük). Szintén rossz pontként jegyezheti fel a Moody's a vártnál jóval gyengébb GDP-növekedést, és különösen az állami költségvetési helyzet romlását. A legutóbbi deficitcél emelésnél az ING szakértői meg is jegyezték, hogy ezzel a hiánycélemeléssel az esélyek egyértelműen a 'Baa3' szintre történő leminősítés felé hajlanak. Az még árnyalhatja a képet, hogy már idén májusban is azzal számolt a Moody's, hogy a magyar államadósság stagnálhat, idén és jövőre is 73,5% lehet, és ez volt az a szint, amit Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a legutóbbi hiánycélemeléskor már megfogalmazott. Ennek fényében elképzelhető, hogy a hitelminősítőt nem érte teljesen váratlanul a magyar költségvetési összkép romlása.

Fitch: vissza a negatív kilátáshoz?

Legutóbb talán a Fitch Ratings okozott meglepetést a magyar adósbesorolással, amikor egy évvel ezelőtt negatívról stabilra javította a BBB osztályzatunk kilátását. A szakemberek a döntést leginkább úgy értelmezték, hogy a két éve érvényben lévő negatív kilátást nem tudta tovább tartani a hitelminősítő, ezért a két szélsőséges kimenet (leminősítés vagy stabilra javított kilátás) közül kellett választania.

Most viszont jövő pénteken idén utoljára ismerhetjük meg a Fitch döntését Magyarországgal kapcsolatban. Tavaly novemberben a kilátás javításakor elsősorban azt emelték ki pozitívumként, hogy csökkentek a makrogazdasági egyensúlytalanságok, mivel az infláció visszaesett, a folyó fizetési mérleg egyenlege pedig újra többletbe lendült. Viszont már akkor kiemelték, hogy a 2026-os parlamenti választások előtt bizonytalanságok övezik a fiskális politikát.

A Fitch szakértői idén júniusi felülvizsgálatuk alkalmával már csak 0,7%-os gazdasági növekedést vetítettek előre 2025-re Magyarországon, ez ma már nagyjából megfelel a piaci várakozásoknak, legfeljebb mérsékelten optimistának mondható. Az elemzők arra számítanak, hogy 2026-ban 3,1%-ra gyorsulhat a bővülés.

A költségvetési hiányt idén a GDP 4,6%-ára, míg 2026-ban 4,1%-ára becsülték a hitelminősítő szakemberei. Ehhez képest a kormány által bejelentett 5%-os deficit különösen a jövő év esetében mondható érdemben magasabbnak. A kockázatok között kiemelték, hogy a vártnál alacsonyabb GDP-növekedés és magasabb hiány negatív irányú lépést indokolhat, ha az adósságpálya nem tud fenntartható módon csökkenni. Márpedig most úgy tűnik, hogy a megemelt hiánycél mellett a következő években inkább stagnálni fog a GDP-arányos adósságráta, sőt kismértékben még emelkedhet is.

A Fitch Ratings felülvizsgálata esetében

talán nagyobb az esély arra, hogy helyben hagyják a jelenlegi besorolást és a stabil kilátást,

mivel nincs rajtuk olyan jellegű nyomás, mint a Moody’s esetében, akiknek a negatív kilátás miatt lassan valamit mondaniuk kell. Ha lesz változás, akkor náluk is negatív irányú, vagyis a kilátás rontása képzelhető el.

Csak egyetlen kérdés maradt

A két hitelminősítő eddigi értékelése alapján a mostani felülvizsgálatok legfontosabb kérdése az, hogy

felvállalják-e az esetleges negatív lépést néhány hónappal a 2026-os parlamenti választások előtt?

Elvileg ezt nem kellene figyelembe venniük a döntéskor, viszont már a piacon is érzékelhetők olyan mozgások, melyek a Tisza Párt esetleges győzelmét árazzák, amitől a befektetők azt várhatják, hogy javul a magyar kormány és az Európai Bizottság viszonya, illetve esetlegesen hozzájuthatunk a már-már elveszettnek hitt uniós forrásokhoz. Kérdés, hogy ezt a pozitív kockázatot miként értékelik a minősítők.

Említettük, hogy a mostani két felülvizsgálat után legközelebb majd csak 2026-ban mondanak friss véleményt Magyarországról a hitelminősítők. A jövő évi naptárak még nem ismertek, de elsőként vélhetően az S&P felülvizsgálata érkezik majd várhatóan áprilisban, ami a választások miatt még „élesebb” helyzet lehet, hiszen akkor még nem fogjuk tudni, melyik párt alapíthat majd kormányt. A Moody’s és a Fitch várhatóan később, május-június körül teszi közzé első 2026-os döntését, ők már figyelembe vehetik akár a voksolás eredményét is.

