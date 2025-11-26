  • Megjelenítés
Indul a bizonyítványosztás Magyarországról - Most dől el, leminősítenek-e minket
Gazdaság

Indul a bizonyítványosztás Magyarországról - Most dől el, leminősítenek-e minket

A következő bő egy hétben két nagy hitelminősítő is véleményt mond Magyarországról, most pénteken a Moody’s, a jövő héten pedig a Fitch Ratings szakemberei teszik közzé friss értékelésüket. A bóvli kategória nem fenyeget, de mindkét cégnél van esély a negatív irányú lépésre, a Moody’s esetében leminősítésre, míg a Fitchnél a kilátás rontására. De az igazi izgalmak majd 2026-ban jöhetnek, amikor a választásokat követően megint izgulhatunk majd a befektetésre ajánlott minősítés megtartásáért.

Kezdődik az idei utolsó bizonyítványosztás

A nagy hitelminősítői felülvizsgálatok többségét kipipálhatta Magyarország 2025-re, de az utolsó két ítélet még hátra van. Most pénteken a Moody’s, egy héttel később pedig a Fitch Ratings publikálhatja friss értékelését. A jelenlegi Baa2 illetve BBB besorolás ugyanannak felel meg a két cégnél, a különbség csak annyi, hogy

a Moody’s esetében emellé negatív, míg a Fitchnél stabil kilátás párosul.

A grafikonon látszik, hogy mindkét cégnél egy fokozattal magasabban áll a magyar besorolás, mint a harmadik nagy hitelminősítőnél, a Standard & Poor’s-nál. Vagyis jelenleg nem fenyeget a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába csúszás, mint az S&P esetében.

Moody’s: egy évvel a negatív kilátás után

Időrendben haladva most pénteken a Moody’s döntésére lesz érdemes figyelni, a cég legutóbb május végén vizsgálta a magyar besorolást, de akkor nem változtattak. A Baa2 osztályzat mellé egy évvel ezelőtt társítottak negatív kilátást, ami általában

Még több Gazdaság

A volt brazil elnöknek meg kell kezdenie 27 éves börtönbüntetésének letöltését

Jön az új autópálya-szakasz, csak másképp

Óriási hír jött a 2026-os magyar minimálbérről!

leminősítés esélyére utal a következő 6-24 hónapban.

A tapasztalatok alapján ez az esetek mintegy kétharmadában be is következik, vagyis van félnivalónk a mostani döntéstől, hiszen egy év után reális esély van a változtatásra. Ha pedig megnézzük a hitelminősítő korábbi gazdasági előrejelzéseit, akkor ez a változás vélhetően nem pozitív irányú (a kilátás visszajavítása stabilra) lesz.

Tavaly novemberben a negatív kilátást a Moody’s is úgy fordította le, hogy valószínűtlen Magyarország felminősítése a közeljövőben. Az egyik legfontosabb kockázatnak a magyar gazdaság szempontjából azt tartották, hogy az ország véglegesen elveszítheti az uniós források jelentős részét, melyek jelenleg fel vannak függesztve. Így a kilátás esetlegesen stabilra javítását is akkor tudták elképzelni, ha érdemben javul a magyar kormány és az EU viszonya, illetve előrelépés történik a feltételek teljesítésében. Ezen a téren az elmúlt egy évben nem történt javulás, vagyis egyelőre beigazolódni látszanak a félelmek a végleges forrásvesztéssel kapcsolatban.

További pozitívumként értékelnék a hitelminősítő szakemberei a vártnál erőteljesebb GDP-növekedést, illetve a költségvetés és az adósságpálya kedvezőbb alakulását. Azonban ezeken a területeken is inkább negatív irányú változások történtek, hiszen a kormány hivatalosan is a GDP 5%-ára emelte az idei és a jövő évi deficitcélt, míg a gazdasági növekedési előrejelzések folyamatosan romlanak.

A Moody’s szakemberei egy éve még 1,9%-os GDP-növekedést vártak 2025-re, de még májusban is 1%-os növekedésre számítottak, miközben ma már a kormány is elismeri, hogy jó, ha fél százalék körül lesz a bővülési ütem. 2026-ra pedig a korábbi 3,2% helyett 2,8%-os növekedést vetítettek előre a hitelminősítő elemzői.

A fentiek alapján a Moody’s esetében

a negatív kilátás stabilra javítása gyakorlatilag kizárható, és a kilátásrontáskor megfogalmazott szempontok alapján benne van a pakliban hogy leminősíti Magyarországot pénteken a Baa3 kategóriába.

Az egy éve felvázolt forgatókönyvek közül inkább a negatív irányba mozdultunk el abban, hogy az uniós források visszaszerzésében nem történt előrelépés (a források egy kis részét végleg el is vesztettük). Szintén rossz pontként jegyezheti fel a Moody's a vártnál jóval gyengébb GDP-növekedést, és különösen az állami költségvetési helyzet romlását. A legutóbbi deficitcél emelésnél az ING szakértői meg is jegyezték, hogy ezzel a hiánycélemeléssel az esélyek egyértelműen a 'Baa3' szintre történő leminősítés felé hajlanak. Az még árnyalhatja a képet, hogy már idén májusban is azzal számolt a Moody's, hogy a magyar államadósság stagnálhat, idén és jövőre is 73,5% lehet, és ez volt az a szint, amit Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a legutóbbi hiánycélemeléskor már megfogalmazott. Ennek fényében elképzelhető, hogy a hitelminősítőt nem érte teljesen váratlanul a magyar költségvetési összkép romlása.

Fitch: vissza a negatív kilátáshoz?

Legutóbb talán a Fitch Ratings okozott meglepetést a magyar adósbesorolással, amikor egy évvel ezelőtt negatívról stabilra javította a BBB osztályzatunk kilátását. A szakemberek a döntést leginkább úgy értelmezték, hogy a két éve érvényben lévő negatív kilátást nem tudta tovább tartani a hitelminősítő, ezért a két szélsőséges kimenet (leminősítés vagy stabilra javított kilátás) közül kellett választania. 

Most viszont jövő pénteken idén utoljára ismerhetjük meg a Fitch döntését Magyarországgal kapcsolatban. Tavaly novemberben a kilátás javításakor elsősorban azt emelték ki pozitívumként, hogy csökkentek a makrogazdasági egyensúlytalanságok, mivel az infláció visszaesett, a folyó fizetési mérleg egyenlege pedig újra többletbe lendült. Viszont már akkor kiemelték, hogy a 2026-os parlamenti választások előtt bizonytalanságok övezik a fiskális politikát.

A Fitch szakértői idén júniusi felülvizsgálatuk alkalmával már csak 0,7%-os gazdasági növekedést vetítettek előre 2025-re Magyarországon, ez ma már nagyjából megfelel a piaci várakozásoknak, legfeljebb mérsékelten optimistának mondható. Az elemzők arra számítanak, hogy 2026-ban 3,1%-ra gyorsulhat a bővülés.

A költségvetési hiányt idén a GDP 4,6%-ára, míg 2026-ban 4,1%-ára becsülték a hitelminősítő szakemberei. Ehhez képest a kormány által bejelentett 5%-os deficit különösen a jövő év esetében mondható érdemben magasabbnak. A kockázatok között kiemelték, hogy a vártnál alacsonyabb GDP-növekedés és magasabb hiány negatív irányú lépést indokolhat, ha az adósságpálya nem tud fenntartható módon csökkenni. Márpedig most úgy tűnik, hogy a megemelt hiánycél mellett a következő években inkább stagnálni fog a GDP-arányos adósságráta, sőt kismértékben még emelkedhet is.

A Fitch Ratings felülvizsgálata esetében

talán nagyobb az esély arra, hogy helyben hagyják a jelenlegi besorolást és a stabil kilátást,

mivel nincs rajtuk olyan jellegű nyomás, mint a Moody’s esetében, akiknek a negatív kilátás miatt lassan valamit mondaniuk kell. Ha lesz változás, akkor náluk is negatív irányú, vagyis a kilátás rontása képzelhető el.

Csak egyetlen kérdés maradt

A két hitelminősítő eddigi értékelése alapján a mostani felülvizsgálatok legfontosabb kérdése az, hogy

felvállalják-e az esetleges negatív lépést néhány hónappal a 2026-os parlamenti választások előtt?

Elvileg ezt nem kellene figyelembe venniük a döntéskor, viszont már a piacon is érzékelhetők olyan mozgások, melyek a Tisza Párt esetleges győzelmét árazzák, amitől a befektetők azt várhatják, hogy javul a magyar kormány és az Európai Bizottság viszonya, illetve esetlegesen hozzájuthatunk a már-már elveszettnek hitt uniós forrásokhoz. Kérdés, hogy ezt a pozitív kockázatot miként értékelik a minősítők.

Említettük, hogy a mostani két felülvizsgálat után legközelebb majd csak 2026-ban mondanak friss véleményt Magyarországról a hitelminősítők. A jövő évi naptárak még nem ismertek, de elsőként vélhetően az S&P felülvizsgálata érkezik majd várhatóan áprilisban, ami a választások miatt még „élesebb” helyzet lehet, hiszen akkor még nem fogjuk tudni, melyik párt alapíthat majd kormányt. A Moody’s és a Fitch várhatóan később, május-június körül teszi közzé első 2026-os döntését, ők már figyelembe vehetik akár a voksolás eredményét is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Esik az Nvidia, de folytatódik az emelkedés az amerikai tőzsdéken
Nincs megállás, közel kétéves csúcson járt a forint
Valami nem áll össze: négy napja életben az amerikai szankció, de magyar mentesség továbbra sincs
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility