Jó hírt közölt a MÁV: ennek sokan fognak örülni

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a társaság hivatalos Facebook-oldalán közzétett videójában elmondta: az utószezoni menetrend összeállításánál figyelembe vették azt, hogy a fürdőzők helyét ilyenkor egyre inkább a kirándulók és a kerékpárosok veszik át.
A MÁV közleménye szerint
a főváros és a déli partszakasz között a Balaton és a Tópart InterCityket, valamint a déli parti InterRégiókat tudják választani az utasok,
a Balaton InterCitykben első osztályú kocsik és étkezőkocsik is közlekednek. A főszezon után ugyan már csak hétvégéken, de a Jégmadár expresszvonat közlekedik, korszerű, légkondicionált KISS emeletes motorvonattal. A Bagolyvonatok szintén járnak péntek és szombat éjszakánként Keszthely és a Déli pályaudvar között - tudatták.
Az északi part megközelítést a Kék Hullám expresszvonatok, a Vízipók sebesvonatok és a Katica InterRégiók teszik gyorsabbá,
a naponta kétóránként induló Kék Hullám expresszvonatokkal érhető el a leggyorsabban Balatonfüred és Balatonalmádi a fővárosból.
Az ugyancsak naponta kétóránként közlekedő Vízipók sebesvonatok a leggyorsabb elérést kínálják Balatonakarattya, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Alsóörs, Csopak és Balatonarács állomásig. A Katica InterRégiók Székesfehérvártól Balatonfüredig minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
A nyugat-dunántúli térség vasúti kapcsolatait a Balatonnal az ugyancsak kétóránként közlekedő Helikon InterRégiók biztosítják Győr-Keszthely között,
míg a Tanúhegy sebesvonat hétvégente, a Lesence sebesvonat mindennap Szombathelyről indul. Szombathely és Keszthely között így már két közvetlen vonat közlekedik. Emellett Szombathely és az északi part - Badacsony, Balatonfüred - között egy Kék Hullám expresszvonat teremt közvetlen összeköttetést - olvasható a közleményben.
A Fenyves sebesvonatok Kaposvár és Tapolca között továbbra is kétóránként közlekednek, több járat pedig a főszezonhoz hasonlóan Pécsig meghosszabbított útvonalon közlekedik. Továbbá Tapolca és Keszthely, valamint Keszthely és Fonyód között menetrend szerinti Mávbuszok is segítik az eljutást.
Felhívták a figyelmet: a balatoni utószezonban is érdemes számítani arra, hogy a kiemelt balatoni járatokon helyjegy váltása kötelező - kivéve a Balaton partjánál lévő szakaszokat, ahol helyjegy nélkül is lehet utazni.
Tájékoztatásuk szerint az utószezoni időszakban is mindkét balatoni partszakaszra rendszeresen közlekednek olyan vonatok, melyekben nagykapacitású kerékpárszállító kocsi található: a déli partra a Tópart InterCity, az északi partra a Kék Hullám expressz és a Vízipók sebesvonat, míg Szombathelyről a Lesence és Tanúhegy sebesvonat, valamint a Kék Hullám expresszvonat, Kaposvárról (Pécsről) pedig a Fenyves sebesvonatok is kerékpárszállító kocsival közlekednek. A távolsági vonatokra a kerékpárjegy mellé kerékpárhelyjegyet is váltani kell.
Címlapkép forrása: Portfolio
