  • Megjelenítés
FONTOS Mutatunk egy országot, amelyet még nem leptek el a turisták, pedig tömérdek látnivalót kínál
 
Portfolio signature

Egy magyar innováció teljesen átírhatja azt, amit a napelemekről gondoltunk

Azt gondolhatnánk, a napenergia-termelés számára a nyári hónapok optimális körülményeket teremtenek, de ez nem ilyen egyszerű: extrém hőségben még a napelemek hatékonysága, ezáltal pedig az általuk megtermelt villamos energia mennyisége is érezhetően csökken. Magyar kutatók azonban egy olyan rendszert fejlesztettek ki, amely képes jelentősen mérsékelni a túlmelegedés negatív hatását, ezáltal érdemben javítva a napelemes rendszerek hő- és elektromos teljesítményét, illetve hatékonyságát.
Portfolio Sustainable World 2025
Nem a jövő, hanem a jelenünk gazdasági folyamatai alakultak át - erről szól a minden iparágat érintő szeptember 4-i Sustainable World konferencia, ahol a hazai fenntartható üzleti világ szereplői találkoznak.
Információ és jelentkezés

Nagy probléma a túlmelegedés

A napelemek égövünkön a legnagyobb besugárzású nyári hónapokban termelik a legtöbb energiát, de az erre az időszakra mind jellemzőbb extrém meleg idő jelentősen csökkenti a fotovoltaikus panelek konverziós hatásfokát. 25 Celsius-fok fölött olyan mértékben emelkedhet a napelemek üzemi hőmérséklete, hogy a modulok hatékonysága érdemben romolhat, ami a gyakorlatban a napenergia-termelés visszaesését eredményezheti.

Ez a termelők, a felhasználók, illetve a rendszerüzemeltetők számára egyaránt negatív következményekkel járhat, éppen ezért

a fotovoltaikus modulok teljesítményének a hűtési technikák optimalizálásával történő javítása kulcsfontosságú a karbonsemlegesség eléréséhez is.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva! További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility