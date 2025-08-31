Egy magyar innováció teljesen átírhatja azt, amit a napelemekről gondoltunk

Azt gondolhatnánk, a napenergia-termelés számára a nyári hónapok optimális körülményeket teremtenek, de ez nem ilyen egyszerű: extrém hőségben még a napelemek hatékonysága, ezáltal pedig az általuk megtermelt villamos energia mennyisége is érezhetően csökken. Magyar kutatók azonban egy olyan rendszert fejlesztettek ki, amely képes jelentősen mérsékelni a túlmelegedés negatív hatását, ezáltal érdemben javítva a napelemes rendszerek hő- és elektromos teljesítményét, illetve hatékonyságát.

Nagy probléma a túlmelegedés

A napelemek égövünkön a legnagyobb besugárzású nyári hónapokban termelik a legtöbb energiát, de az erre az időszakra mind jellemzőbb extrém meleg idő jelentősen csökkenti a fotovoltaikus panelek konverziós hatásfokát. 25 Celsius-fok fölött olyan mértékben emelkedhet a napelemek üzemi hőmérséklete, hogy a modulok hatékonysága érdemben romolhat, ami a gyakorlatban a napenergia-termelés visszaesését eredményezheti.

Ez a termelők, a felhasználók, illetve a rendszerüzemeltetők számára egyaránt negatív következményekkel járhat, éppen ezért

a fotovoltaikus modulok teljesítményének a hűtési technikák optimalizálásával történő javítása kulcsfontosságú a karbonsemlegesség eléréséhez is.