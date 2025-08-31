Egy magyar innováció teljesen átírhatja azt, amit a napelemekről gondoltunk

Nagy probléma a túlmelegedés
A napelemek égövünkön a legnagyobb besugárzású nyári hónapokban termelik a legtöbb energiát, de az erre az időszakra mind jellemzőbb extrém meleg idő jelentősen csökkenti a fotovoltaikus panelek konverziós hatásfokát. 25 Celsius-fok fölött olyan mértékben emelkedhet a napelemek üzemi hőmérséklete, hogy a modulok hatékonysága érdemben romolhat, ami a gyakorlatban a napenergia-termelés visszaesését eredményezheti.
Ez a termelők, a felhasználók, illetve a rendszerüzemeltetők számára egyaránt negatív következményekkel járhat, éppen ezért
a fotovoltaikus modulok teljesítményének a hűtési technikák optimalizálásával történő javítása kulcsfontosságú a karbonsemlegesség eléréséhez is.
