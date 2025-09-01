  • Megjelenítés
 
Borús kilátásokat közölt az Alteo, nagy esésben az árfolyam

Közzétette második negyedéves gyorsjelentését az Alteo, amely az árbevétel növekedése ellenére visszaesést mutatott a profit és az EBITDA tekintetében. A prezentáció szerint a lezárt időszakban kedvezőtlen jelenség volt, hogy a kiegyenlítő energia piacon időszakosan drasztikus költségoldali áremelkedés volt tapasztalható, mindemellett a hazai szélerőmű termelés a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt az utóbbi 5 év legalacsonyabb értékét hozta, ami jelentősen rontotta a tavalyi év során belépő új szélerőművi kapacitásoktól remélt eredményjavító hatást. Mindemellett az Alteo vezetősége borús kilátásokat közölt: a piaci körülmények kedvezőtlenebbé váltak a szabályozási energia, azon belül is a kiegyenlítő energiapiacon, ráadásul ezek a tendenciák az év hátralévő részében folytatódhatnak, ami a bázis év profitabilitási szintjéhez mérten akár további elmaradást eredményezhet.
Itt vannak a legfrissebb számok

Az Alteo árbevétele 10 százalékkal volt magasabb az első félévben a 2024-es H1-hez képest, de negyedév/negyedév alapon is éppen 10 százalékos volt a növekedés. A vonatkozó befektetői prezentáció szerint az árbevétel a menetrendezési és kiskereskedelmi portfólió növekedésének, a villamosenergia árak világpiaci változásának, valamint a megnövekedett megújuló energiaforrásokon alapuló termelési összkapacitásnak köszönhetően növekedett, melyet ellensúlyozott, hogy az időjárás a tavalyi évhez képest kedvezőtlenebbül alakult.

Ami a nagyobb szegmenseket illeti,

  • a hő- és villamosenergia termelés és menedzsment szegmens 19 százalékkal 34,6 milliárd forintra növelte árbevételét a bázisidőszakhoz képest. Az eredményt részben mérsékelte a hatósági áras hődíj árbevételek csökkenése, ráadásul

    az árbevétel növekedésének mértékét meghaladta az anyagjellegű ráfordítások emelkedése.

