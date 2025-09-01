Fontos találkozókra készül Nagy Márton

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfő esti Facebook-bejegyzésében jelezte, hogy kedden sűrű program vár rá Londonban: befektetőkkel, valamint a nagy nemzetközi hitelminősítőkkel folytat egyeztetéseket.

Holnap sűrű a nap, londoni befektetőkkel találkozunk és külön a nagy hitelminősítőkkel is egyeztetünk!

- írta a miniszter.

Hozzátette, hogy a "befektetők bizalma erős, amit legutóbbi nemzetközi kötvénykibocsátásaink sikere is egyértelműen bizonyít. Ezt a bizalmat szeretnénk tovább erősíteni"

A bejegyzés összhangban van korábbi nyilatkozataival is. Egy sajtóeszélgetésen Nagy Márton úgy fogalmazott: „El kell kerülni a leminősítést, főleg a Standard and Poor's részéről.” Hozzátette, hogy az első minősítési döntés októberben esedékes az S&P részéről, és a kormány számára nem elfogadható kockázat, hogy ősszel leminősítés következzen be.

Ha kell, én is beszélgetek velük, Londonba is elutazok ennek érdekében

– fogalmazott akkor.

Jönnek a minősítések

Az október 10-i S&P-felülvizsgálat így különösen fontos lehet, és a mostani londoni egyeztetések könnyen ennek előkészítő körébe illeszkedhetnek. Jellemzően ugyanis inkább a hitelminősítők szakértői keresik fel Budapesten a kormányt, az MNB-t és a piaci elemzőket.

A tárgyalások ténye arra utalhat, hogy a kormány minden fontos piaci szereplőt igyekszik biztosítani arról: a választások előtt is kitart a fegyelmezett költségvetési politika mellett. Ez annál is inkább indokolt, mert a 2025-ös költségvetés benyújtásakor már látható volt, hogy az idei évben jelentős adóemeléseket hajtott végre a kabinet. Az első hét hónap pénzforgalmi adatai ezt meg is erősítették: január és július között az államháztartás központi alrendszerének bevételei 23 394 milliárd forintra rúgtak, ami 6,1%-kal haladja meg a 2024-es első hét hónap adatát. Ráadásul a tavalyi 57,9%-kal szemben idén 60,4%-on áll az időarányos teljesülés.

Mindezek ellenére nem zárható ki, hogy a kormány a következő hónapokban – például az EU és az USA közötti vámmegállapodásra hivatkozva – ismét emeli idei hiányvárakozását. A 2025-ös büdzsé eredményszemléletű egyenlegéről ugyanis csak 2026 tavaszán ad majd ki első becslést a KSH. Ez a helyzet mozgásteret biztosít a kormánynak arra, hogy idén ősszel és a jövő tavaszi adatok közzétételéig a piaci szereplők felé azt az üzenetet közvetítse: a hiány pályája csökken. Egy esetleges emelkedő hiánypálya súlya így már csak utólag jelentkezne, amikor a 2026-os választások közelsége miatt a költségvetési fegyelem lazulása politikailag kevésbé lenne kockázatos.

