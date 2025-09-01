Új KRESZ jön Magyarországon

Lázár János építési és közlekedési miniszter egy mai tájékoztatón bejelentette, hogy 2025 végén egy újabb konzultációs kör indul az új KRESZ bevezetéséről. Mint fogalmazott, lényegében egy nemzeti konzultáció indul majd az új KRESZ-ről.
A miniszter célja, hogy a következő év szeptemberére már életbe lépjen az új szabályrendszer.
„Szeretném ezt a kormányzati ciklust úgy zárni, hogy egy új KRESZ-t elfogadjunk” – hangsúlyozta.
Lázár szerint több vitás kérdés is akad, amelyeket tisztázni kell, és ezekben az állampolgárok véleményére is kíváncsiak. Példaként említette, hogy a kormányzat nem támogatja sem az átlagsebesség mérésének bevezetését az autópályákon, sem a maximális sebességhatárok emelését. Szerinte ezekről is lehet majd vita a konzultáció során.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Véletlenül felfedte Oroszország háborús terveit a főparancsnok – Komolyan aggódhat Ukrajna?
Két új régiót követelhet magának Moszkva.
Globális olajárrobbanást okozna, ha India leszokna az orosz importról
Másfélszeresére is ugorhatna az olajár.
Fordulat történt a kifosztott kecskeméti vadászgépek ügyében
Bennfentesek felé terelődött a gyanú.
Növekedés, infláció, kamat: merre tart a magyar gazdaság?
Közeleg az év gazdasági csúcsrendezvénye.
Műveletet hajtottak végre az oroszok Ursula von der Leyen repülőgépe ellen – rendkívüli tájékoztatást adott Brüsszel
Az Európai Bizottság szerint a Kreml súlyos lépéseket az EU-s vezető ellen.
Katalizátort tud-e váltani az amerikai részvénypiaci bika?
A Concorde portfóliómenedzserének cikke.
Ezt hozta az augusztus a Tisza Pártnak és a Fidesznek
Reménykedhetnek a kis pártok.
Atomfegyverek is terítékre kerülnek: a NATO határán gyakorlatozik a Moszkva vezette katonai szövetség
Több mint 2000 katona vesz részt.
A K&H Bank is színre lépett az Otthon Start hitelével
A K&H Banknál is elérhető már szeptember elsejétől az Otthon Start Program keretében igényelhető támogatott kölcsön. A bank komoly jóváírással várja a hozzá érkező ügyfeleket. A K&
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?