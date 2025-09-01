  • Megjelenítés
Új KRESZ jön Magyarországon
Gazdaság

Új KRESZ jön Magyarországon

Portfolio
Konzultáció indul az új KRESZ-ről, a kormány célja, hogy 2026 szeptemberére életbe lépjen a szabályrendszer.

Lázár János építési és közlekedési miniszter egy mai tájékoztatón bejelentette, hogy 2025 végén egy újabb konzultációs kör indul az új KRESZ bevezetéséről. Mint fogalmazott, lényegében egy nemzeti konzultáció indul majd az új KRESZ-ről.

A miniszter célja, hogy a következő év szeptemberére már életbe lépjen az új szabályrendszer.

„Szeretném ezt a kormányzati ciklust úgy zárni, hogy egy új KRESZ-t elfogadjunk” – hangsúlyozta.

Lázár szerint több vitás kérdés is akad, amelyeket tisztázni kell, és ezekben az állampolgárok véleményére is kíváncsiak. Példaként említette, hogy a kormányzat nem támogatja sem az átlagsebesség mérésének bevezetését az autópályákon, sem a maximális sebességhatárok emelését. Szerinte ezekről is lehet majd vita a konzultáció során.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

