Akkora csalás volt az uniós pénzeknél, hogy a magyar hatóság azonnal lecsapott

Az Integritás Hatóság vizsgálata szerint súlyos szabálytalanságok kísérték a Nagydobszán megvalósult, közel 1,1 milliárd forint értékű uniós projektek közbeszerzéseit. Több eljárásban ugyanaz a cég nyert, miközben a Közbeszerzési Döntőbizottság jogsértést állapított meg és bírságokat szabott ki.

Az Integritás Hatóság vizsgálata hét, összesen mintegy 1,1 milliárd forint értékű uniós támogatással megvalósult projektre terjedt ki Nagydobszán.

A feltárások szerint a közbeszerzési eljárásokban visszatérően ugyanaz a cég nyert, miközben az ajánlatkérői oldalon több projektben ugyanaz a személy vett részt projektmenedzserként, bírálóbizottsági elnökként és kapcsolattartóként – írja közleményében az IH.

A Hatóság szerint ez a személy kapcsolatban állhatott a nyertes cég tulajdonosával, ami a tiszta verseny sérülését és a közbeszerzési törvény megszegését eredményezhette.

Az EFOP-projektek esetében a nyertes ajánlatok ára szinte teljesen megegyezett a becsült értékkel, ami szintén az összejátszás gyanúját erősíti. A Hatóság ezen túlmenően informatikai bizonyítékokat is talált, amelyek a verseny tisztaságának megsértésére utalnak.

A Hatóság ezért négy közbeszerzés ügyében jogorvoslatot kezdeményezett a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, amely mindegyik esetben jogsértést állapított meg és bírságot szabott ki.

A döntésekkel szemben közigazgatási perek indultak, amelyek jelenleg is folyamatban vannak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images