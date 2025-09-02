Halvány reménysugár jött az USA-ból, de még annyira azért ne örüljünk

Meglepetéseket tartogattak az ISM beszerzésimenedzser-indexe egy olyan helyzetben, amikor a befektetők számára a legfontosabb kérdés, hogy az inflációs, vagy a recessziós kockázatoktól kell-e félni jobban. Mutatjuk, mit jelentenek a mostani adatok a makro kilátások és a piac szempontjából.

Az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe augusztusban 48,7 pont volt, az előző havi 48 pont után (várakozás: 49 pont). Az árkomponens 64,8 pontról 63,7 pontra változott, a foglalkoztatottsági komponens 43,4 pontról 43,8 pontra változott. Az új megrendelések pedig 47,1 pontról 51,4 pontra változtak.

Az építőipari megrendelések havi alapon 0,1%-kal csökkentek.

A Portfolio fizetős tartalmaiban az adatközléseken túlmutató elemzéseket kínálunk. Megmutatjuk, hogyan értelmezi a piac az adott számokat, milyen összefüggések rajzolódnak ki a makrogazdasági háttér alapján, és milyen mozgásokra lehet számítani a főbb eszközosztályoknál – legyen szó részvényekről, kötvényekről, devizákról vagy nyersanyagokról. Előfizetőink naprakészen követhetik, hogyan illeszkednek az új adatok a nagyobb gazdasági képbe, és milyen következtetéseket vonhatunk le belőlük a következő napok piaci mozgásaira nézve is.