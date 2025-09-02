  • Megjelenítés
Kiadták a figyelmeztetést: több megyében is jégeső jöhet
Kiadták a figyelmeztetést: több megyében is jégeső jöhet

Zivatarrendszer érkezik az ország nyugati részére, amely fokozatosan terjed kelet felé, miközben a hőmérséklet továbbra is nyári értékeket mutat - írta meg az Időkép. A meteorológiai előrejelzések szerint a zivatarokat lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék, esetenként kisebb méretű jégeső és viharos széllökések kísérhetik.

Északnyugaton már napnyugta előtt kialakulhatnak zivatarok,

de a csapadékrendszer fő hulláma késő este érkezik.

A Dunántúlon éjszaka várható jelentősebb csapadék, majd szerdán a középső országrészek kerülnek sorra.

Az érintett területeken többfelé számíthatunk záporokra és zivatarokra, míg a keleti országrészben csak helyenként fordul elő csapadék. A meteorológiai előrejelzések szerint a zivatarokat lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék, esetenként kisebb méretű jégeső és viharos széllökések kísérhetik.

Az időjárási front ellenére a felhőzet szakadozott marad, így hosszabb-rövidebb időszakokra a napsütés is előbukkan.

A hőmérséklet tekintetében nem várható jelentős változás. Az ország nyugati részén mérsékeltebb, míg a keleti területeken továbbra is 30 fok feletti értékek várhatók. A hét további részében is megmarad a nyárias idő, a maximumhőmérséklet 30 fok körül alakul országszerte.

