Nagy Márton: A bankok szénné keresték magukat

A jövő évi büdzsé ügyekről is szólt.

Fontos, hogy a bankoktól több pénzt vegyük el és ezt a termelő vállalatok felé csatornázzuk át,

a Demján Sándor Programba, valamint az adócsökkentések irányába - említette példaként.

Szektorból szektorba, bankrendszertől a termelő szektorokba - ismertette az átirányítást. A bankoktól jövőre plusz 180 milliárd forintot szedünk be - jelezte.

A bankszektor jövedelmezősége kiemelkedő amellett is, hogy van rajtuk bankadó, és extraprofitadó, ezért az extraprofitadó duplázását is elviselik - mondta.

Parkoltatják az emberek pénzét, szénné keresték magukat a bankok, ezért nem kell bankot csinálni

- értékelte.