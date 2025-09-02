Putyint ölelve nyújt kezet Trumpnak a feltörekvő nagyhatalom vezére

Tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal egy kétoldalú kereskedelmi megállapodásról India, miközben Washington nemrég megduplázta az indiai árukra kivetett vámokat – számolt be a Reuters.

Piyush Goyal indiai kereskedelmi miniszter kedden jelentette be, hogy országa kétoldalú kereskedelmi megállapodásról tárgyal az Egyesült Államokkal.

A bejelentés különösen időszerű,

mivel az Egyesült Államok nemrég büntető intézkedésként megduplázta az Indiából származó árukra kivetett vámokat, válaszul arra, hogy Új-Delhi továbbra is importál orosz olajat.

Donald Trump elnök döntése, hogy 50 százalékos vámot vet ki az indiai termékekre, közvetlenül Narendra Modival kialakult személyes konfliktusára és India Oroszországtól vásárolt kőolajára vezethető vissza.

Bár a hivatalos indoklás az, hogy ezzel Vlagyimir Putyin orosz államfőre akart nyomást gyakorolni Washington.

Az amerikai elnök a sajtóhírek szerint megsértődött, amikor Modi visszautasította, hogy Nobel-békedíjra jelölje, majd ezt követően lemondta a G7-csúcson tervezett kétoldalú találkozót is, ami rontotta a két ország közötti viszonyt. Washington szerint az orosz energiahordozók vásárlása közvetlenül segíti Moszkva háborús erőfeszítéseit, ezért indokolt a büntetővám, ám a lépés egyben súlyos csapás a tágabb amerikai-stratégiai célokra is, hiszen India a Quad egyik kulcsszereplője lenne Kínával szemben.

Miközben az amerikai–indiai kapcsolatok megrendültek, Modi feltűnően közeledett Pekinghez és Moszkvához. Az SCO-csúcson Tiencsinben a sajtóban nagy visszhangot keltett, hogy az indiai miniszterelnök barátságosan, kézenfogva jelent meg Hszi Csin-pinggel és Vlagyimir Putyinnal, látványosan demonstrálva Delhi nyitottságát a két nagyhatalom felé. Elemzők szerint ez egyfajta jelzés Washingtonnak:

ha az Egyesült Államok konfrontatív politikát folytat Indiával szemben, akkor Újdelhi hajlandó szorosabbra fűzni kapcsolatait azokkal az országokkal, amelyek a Nyugattal szemben alternatív geopolitikai és gazdasági pólust kínálnak.

