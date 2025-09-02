Putyint ölelve nyújt kezet Trumpnak a feltörekvő nagyhatalom vezére

Piyush Goyal indiai kereskedelmi miniszter kedden jelentette be, hogy országa kétoldalú kereskedelmi megállapodásról tárgyal az Egyesült Államokkal.
A bejelentés különösen időszerű,
mivel az Egyesült Államok nemrég büntető intézkedésként megduplázta az Indiából származó árukra kivetett vámokat, válaszul arra, hogy Új-Delhi továbbra is importál orosz olajat.
Donald Trump elnök döntése, hogy 50 százalékos vámot vet ki az indiai termékekre, közvetlenül Narendra Modival kialakult személyes konfliktusára és India Oroszországtól vásárolt kőolajára vezethető vissza.
Bár a hivatalos indoklás az, hogy ezzel Vlagyimir Putyin orosz államfőre akart nyomást gyakorolni Washington.
Az amerikai elnök a sajtóhírek szerint megsértődött, amikor Modi visszautasította, hogy Nobel-békedíjra jelölje, majd ezt követően lemondta a G7-csúcson tervezett kétoldalú találkozót is, ami rontotta a két ország közötti viszonyt. Washington szerint az orosz energiahordozók vásárlása közvetlenül segíti Moszkva háborús erőfeszítéseit, ezért indokolt a büntetővám, ám a lépés egyben súlyos csapás a tágabb amerikai-stratégiai célokra is, hiszen India a Quad egyik kulcsszereplője lenne Kínával szemben.
Miközben az amerikai–indiai kapcsolatok megrendültek, Modi feltűnően közeledett Pekinghez és Moszkvához. Az SCO-csúcson Tiencsinben a sajtóban nagy visszhangot keltett, hogy az indiai miniszterelnök barátságosan, kézenfogva jelent meg Hszi Csin-pinggel és Vlagyimir Putyinnal, látványosan demonstrálva Delhi nyitottságát a két nagyhatalom felé. Elemzők szerint ez egyfajta jelzés Washingtonnak:
ha az Egyesült Államok konfrontatív politikát folytat Indiával szemben, akkor Újdelhi hajlandó szorosabbra fűzni kapcsolatait azokkal az országokkal, amelyek a Nyugattal szemben alternatív geopolitikai és gazdasági pólust kínálnak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Ez már nagyon csúnya: zuhan az Alteo árfolyama
Folytatódik a lejtmenet.
Kattant a bilincs az online csalók csuklóján: többszintű rendszerben csapolták a bankszámlákat
Több mint 300 millió forintot nyúltak le.
Itt a legfontosabb táblázat az Otthon Startról, már több ezren jelentkeztek a bankoknál
Három bank ment a 3%-os kamat alá, hétfőn befogadták az első hitelkérelmet is.
Heteken belül kifogy az amerikai kormány pénzéből Donald Trump – és ez csak a legkisebb gondja
Nagyon kemény szeptember vár az amerikai elnökre.
Megjött a figyelmeztetés: olyan háború jöhet, amely egy egész térséget dönthet romokba
Nem szabad, hogy ez nyílt konfliktussá fajuljon.
Nem találja az irányt a magyar tőzsde
Vegyes mozgások a piacon.
Megépülhet az első kis atomreaktor Lengyelországban
Azt is tudni, hol.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.