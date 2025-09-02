Új magyar sztárrészvény született – Így lehet megjátszani a tőzsdén az Otthon Startot?

Az elmúlt hetek legnagyobb sztárja egy olyan vállalat volt a magyar tőzsdén, aki nem hallatott valami sokat magáról a 2021-es tőzsdei debütálása óta. Az Épduferr árfolyama az Otthon Start program bejelentését követően kezdett el ralizni, azóta már ötszörösére emelkedett a jegyzés. De mégis, miért pont ez a papír kezdett el szárnyalni a program bejelentése után, miért az Épduferrt találják a befektetők az Otthon Start sztárjának? A nem mindennapi rali apropóján megkerestük a vállalat elnök-vezérigazgatóját, Palkovics Milánt, aki a kormányzati program nyújtotta lehetőségeken túl egy másik, nagyon izgalmas szálra is felhívta a figyelmet.

Mit érdemes tudni az Épduferről?

Az Épduferrt 2004-ben alapították, a vállalat eleinte acélszerkezetek és lakatosipari munkák kivitelezésére specializálódott,

de ma már teljes körű generálkivitelezőként működnek

és fővállalakozóként vesznek részt építőipari beruházások megvalósításában, valamint építőanyag-kereskedéssel, acélkereskedéssel, acéltermék és alkatrész gyártással foglalkoznak. 2022-ben bővítette a társaság a megrendelői körét és nyitott a műemlékvédelem, lakásépítés, valamint a sportlétesítmények kivitelezésének irányába. Mindezek mellett új területek felé is nyit a társaság: Algériában például vegyesvállalat alapítását jelentették be, valamint a GeoAkku Kft. szabadalma és technológiája segítségével megnyílt a tér az energiatárolási piacra való belépésre - erről később még részletesen szó lesz.

2021 december 13-án vették fel az értékpapírlistára, egész pontosan a BÉT Xtend piacára az Épduferr részvényeit, a tőzsdei megjelenés előtt interjút is készítettünk a vállalat elnökével, Palkovics Milánnal. Az interjút itt lehet elolvasni:

Az Épduferr tehát építő, generálkivitelező vállalkozásként lépett be a parkettre, de ahogy akkor fogalmaztak: a vállalat célkitűzése, hogy a jövőben ezen túllépjen, és több lábon álló kereskedelmi szolgáltató, gyártó, építőipari generálkivitelező cégként, valamint ingatlanfejlesztőként határozza meg magát. Egy tavalyi interjúban a vállalat vezetője még úgy fogalmazott, hogy

az Épduferr elsősorban nem a lakásépítési piacon érdekelt, hanem kifejezetten kereskedelmi, illetve ipari létesítmények megvalósításában vállalnak szerepet,

fő partnereik között olyan cégek találhatóak, mint a Spar, a Tesco, vagy a Mol csoport.

A vállalat tevékenysége három szegmensre oszlik, ezek az alábbi módon járultak hozzá a tavalyi árbevételhez:

Generálkivitelezés - 78%

EXIMFERR (lakatosipari üzem) - 11%

ÉPDUKER ( építőanyag kereskedés) - 11%

A tőzsdére lépéskor elkészített interjú 2021-es megjelenése óta inkább kedvezőtlen fejlemények történtek a vállalat háza táján, amik elsősorban az orosz-ukrán háború kirobbanásához köthetőek. Az iparági környezettel kapcsolatban rendkívül borúlátó volt a vállalat a 2024-i éves jelentésben: úgy fogalmaztak, hogy az elmúlt két évtized alatt még soha nem szembesült a magyar és európai gazdaság olyan összetett, szinte minden iparágra kiterjedő nehézségekkel, melyet a tavalyi (2023) év hozott magával. Az elhúzódó orosz-ukrán háború, a Kínával és USA-val szembeni gazdasági versenyben való lemaradás, az erőteljes zöldpolitika és az energiaellátás biztonsága számtalan kihívás elé állította az európai gazdaság szereplőit, ideértve az Épduferr megrendelőit is.

Emellett a hazai ipar teljesítménye - mely nagymértékben függ több nyugati ország gazdasági teljesítményétől (Németország, Ausztria) folyamatosan és erőteljesen csökken,

ami a társaság gyártói és kereskedelmi organikus növekedési céljainak elérését fékezi.

Fontos információk a befektetőknek

A vállalat részvényeivel a BÉT Xtend piacán lehet kereskedni, az Épduferr piaci kapitalizációja jelenleg 13,6 milliárd forint. A vállalat nem fizet osztalékot.

Az Épduferr árbevétele és üzleti eredménye 2024-ben jelentősen viszaesett az előző évhez képest, előbbi 3,9 milliárd forint volt, utóbbi 970 millió forint veszteség. Az adózott eredmény azonban nagyot javult, köszönhetően elsősorban a pénzügyi tevékenység pozitív eredményének.

Az éves jelentésből kiderül, hogy a 2024-es évet a vállalat generálkivitelezési üzletága bár stabil szerződésállománnyal indította el, de előre nem látható, a kivitelezéseinket érintő műszaki akadályokkal találta szemben magát, mely a szerződések teljesíthetőségét időben átlagosan 1 évvel kitolta. A társaságnak az üzleti év zárásakor 4 jelentősebb - azaz 1 milliárd forintot meghaladó értékű - munkája volt a csőben. Ebből a 4 projektből 3 esetében merültek fel az előbb említett olyan mértékű műszaki akadályok, melyek ellehetetlenítették a projektek határidőben történő befejezését.

Ami pedig az Épduferr idei tőzsdei szereplését illeti: egészen július elejéig kifejezetten alacsony forgalom mellett adták és vették a befektetők a vállalat részvényét, ám ekkor valami történt: az összességében kedvezőtlenül alakuló tavalyi év és a bizonytalan kilátások ellenére az Épduferr árfolyama és forgalma is valósággal kilőtt,

jelenleg a magyar tőzsde legjobban teljesítő papírjáról beszélünk 2025-ben.

Július 2-a óta ötszörösére nőtt az árfolyam, az egész évet tekintve pedig szinte ugyanekkora mértékű, 401 százalékos a plusz - ráadásul mindezt úgy, hogy az elmúlt napokban már megkezdődött a korrekció a papírnál.

A nem mindennapi rali apropóján megkerestük a vállalat elnök-vezérigazgatóját, Palkovics Milánt.

Tulajdonosi szerkezet: a Palkovics Milán Dániel vezérigazgatóhoz köthető Épduferr Invest Kft. a legnagyobb tulajdonos, szeptember előtt még 56,8 százalékos részesedéssel bírt az Épduferrben, de a Kft. egy augusztusi tőzsdén kívüli tranzakcióban 50 millió részvényt adott el, így tulajdoni hányada 49,6 %-ra csökkent. Arról nincs információ, hogy a 850 millió forint értékű részvénycsomagot ki vásárolta meg, de a tranzakció előtt a következőképpen nézett ki a tulajdonosi szerkezet: Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap Széchényi Alapok Zrt. (14,2%), Célépbau Kft. (6%), közkézhányad (23%).

Miért pont most robbant fel az árfolyam?

Otthon Start

A generálkivitelező vállalat árfolyamának szárnyalása egész pontosan azt követően indult be, hogy a kormány július elején bejelentette az Otthon Start program indulását.

Az árfolyam az otthon start program július 2-i bejelentése óta ötszörösére emelkedett.

Mi az az Otthon Start?



A szeptember 1-től elérhető Otthon Start támogatott lakáshitelprogram azok számára elérhető, akik első lakásukat vásárolják. A hitel maximális kamata a teljes futamidő alatt fix 3%, a felvehető hitelösszeg maximum 50 millió forint, a futamidő legfeljebb 25 év lehet, az állami kamattámogatás összege a havi 100 ezer forintot is elérheti. Az ingatlanra vonatkozó két fő megkötés, hogy a vételár nem haladhatja meg a 100 millió forintot lakások esetében, illetve a 150 millió forintot házak esetében, továbbá a négyzetméterár nem lehet több 1,5 millió forintnál.



A jelentős plusz kereslet mellett a kínálati oldal felpezsdülése is várható, a kormány addicionálisan évi 20-25 ezer újonnan megvalósuló lakásépítéssel kalkulál, amit a legalább 250 lakásos, minimum 70%-ban az Otthon Start feltételeknek megfelelő projektek nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítása is támogathat.

Palkovics Milán elmondása szerint elmúlt hónapokban több olyan fejlemény is történt, amelyek megmozgathatták a befektetők fantáziáját az Épduferrel kapcsolatban. Az egyik – és talán legfontosabb – ilyen intézkedés valóban az Otthon Start program elindítása volt, aminek a vállalat is a részese tud lenni, hiszen tevékenységei, üzletágai szorosan kapcsolódnak az építőiparhoz. Lehet itt gondolni a generál kivitelezésre, mely a társaság működésének gerincét adja, így jelentős hatással lehet az elkövetkezendő időszak árbevételre és eredményességre, de részese tud lenni az építőanyag kereskedelemi és acélszerkezet gyártási üzletág is, melyek szintén szervesen kapcsolódnak az építőiparhoz – mutatott rá lapunknak Palkovics Milán. Ugyanakkor Palkovics Milán azt is megjegyezte, hogy

még nem világos pontosan, hogy szektorszinten milyen hatást gyakorol a program.

A vezető szerint a jövő évre tekintve is kedvezőek a kilátások, élénkülő megkereséseket tapasztal a cég, ráadásul az utóbbi 1-2 hónapban a korábban kiváró nagyvállalatok is elkezdtek bővíteni és felújítani.

Ígéretes MVM-sztori

Itt tavaly decemberben pörögtek fel az események, amikor kiderült, hogy az Épduferr érdekeltségébe tartozó GeoAkku tanulmányt ír az MVM megbízásából, a vállalat hidrogéntárolási technológiájának a bemutatása volt a fókusz; a GeoAkku technológiája elsősorban a hidrogéntárolást részesíti előnyben, de több területre is lehet integrálni a rendszert. A projekt sikeres volt,

az MVM jelenleg is vizsgálja a technológia illeszthetőségét a saját infrastruktúrájába, például a Mátrai Erőmű Hidro1 elnevezésű gáztúrbinás projektje esetében,

de emellett számtalan energetikával foglalkozó cégtől kaptunk megkeresést, akik a tárolásban keresnek jó alternatívát” – mondta el az elnök-vezérigazgató.

Több nagy naperőművel vagy szélerőművel rendelkező cég érdeklődik a technológia iránt, de azt fontos hozzátenni, hogy itt kezdetleges, inkább érdeklődés fázisában lévő megkeresésekről van szó. Konkrét projekt a GeoAkku saját fejlesztésénél zajlik,

a berendezés a tervek szerint egy-két hónapon belül szakmai nagyközönség előtt, valós körülmények között prezentálható lesz.

“Úgy gondolom, hogy akkor kap majd egy nagyobb lendületet a további egyeztetés a cégekkel és az érdeklődőkkel – azonban kiemelném, hogy még nagyon sok a nyitott kérdés a találmány gyakorlati hasznosítása kapcsán” – zárta Palkovics Milán.

Mit tud most a GeoAkku projektje?

A vállalat hivatalos weboldala szerint a GeoAkku egy nyomásalapú energiatárolási rendszer, amely a gravitáció, a víznyomás és a hidrogén sűrítésének kombinációjával teszi lehetővé a megtermelt, de fel nem használt villamos energia hosszú távú eltárolását.

A rendszer előnye többek között, hogy nem használ kritikus nyersanyagnak (CRM) számító, és egyben jelentősen környezetkárosító ritkaföldfémeket vagy lítiumot, továbbá skálázható (kis kapacitástól több GWh-ig bővíthető).

A dunavarsányi, 500 kW / 6 MWh kapacitású pilot rendszer alkalmas:

FRR+ és FRR– szabályozási tartalékszolgáltatásra,

napenergia időeltolásos tárolására,

valamint decentralizált, autonóm energiacsomópontként való működésre.

A projekt pártfogója tehát az MVM, a helyszín pedig több mint 30 hektáros területet biztosít a jövőbeni bővítéshez.

Forrás: GeoAkku

Miért izgalmas az energiatárolás?

Rendkívül gyors ütemben bővült az elmúlt években a hazai naperőmű-termelés, sorra dőlnek meg az újabb termelési rekordok, idén tavasszal-nyáron több napon nettó exportőr volt Magyarország – mindez előtérbe helyezte, és

egyre fontosabb prioritássá emeli a hálózati rugalmasság megteremtésének igényét, aminek egyik szűk keresztmetszete az energiatárolás.

A Portfolio elemzése azt mutatja, hogy a tárolók létesítése egyre profitábilisabb üzletté növi ki magát, a jelenlegi árkörnyezetben és piaci lehetőségek mellett a megtérülés akár 3–5 évre csökkenhet.

Pályázatok és támogatások frontján júniusban jelentették be a

Jedlik Ányos Energetikai Program új, kifejezetten energiatárolók telepítésére szánt, 50 milliárd forintos keretét:

a társadalmi egyeztetés június 24-ig tartott, a tervezet szerint projektenként akár 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás is elnyerhető, a fejlesztéseket 2027 végéig kell megvalósítani. Az energiatárolás kilátásaval a Portfolio Energy Investment Forum konferenciánkon részletesen foglalkozunk, jelentkezés itt.

Címlapkép forrása: Budapesti Értéktőzsde

