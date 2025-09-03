Hirtelen esni kezdett az olaj ára

A Brent nyersolaj ára 1,6 százalékkal csökkent, jelenleg hordónként 67 dollár környékén áll a jegyzés. A Reuters információi szerint
az OPEC+ nyolc tagja fontolóra veszi a kitermelés további növelését a vasárnapi találkozón,
mivel a csoport piaci részesedésének visszaszerzésére törekszik.
Egy újabb termelésnövelés azt jelentené, hogy az OPEC+, amely a világ olajtermelésének körülbelül felét adja,
a tervezettnél több mint egy évvel korábban kezdené el feloldani a második, napi 1,65 millió hordós (a globális kereslet 1,6%-át kitevő) termeléscsökkentési csomagot.
A csoport korábban már megállapodott arról, hogy áprilistól szeptemberig napi 2,2 millió hordóval növeli a termelési célokat, az Egyesült Arab Emírségek 300 000 hordós kvótaemelésén felül.
A tényleges termelésnövekedés azonban elmaradt ezektől a vállalásoktól, mivel egyes tagok korábbi túltermelésüket kompenzálták, mások pedig kapacitáskorlátok miatt nem tudták növelni kitermelésüket.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
