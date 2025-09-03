  • Megjelenítés
Hirtelen esni kezdett az olaj ára
Gazdaság

Hirtelen esni kezdett az olaj ára

Portfolio
Az olajárak több mint 1%-ot estek ma, az OPEC+ hétvégi találkozójára várva - friss információk szerint ott várhatóan a termelési célok októberi növeléséről döntenek, írja a Reuters.

A Brent nyersolaj ára 1,6 százalékkal csökkent, jelenleg hordónként 67 dollár környékén áll a jegyzés. A Reuters információi szerint

az OPEC+ nyolc tagja fontolóra veszi a kitermelés további növelését a vasárnapi találkozón,

mivel a csoport piaci részesedésének visszaszerzésére törekszik.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Egy újabb termelésnövelés azt jelentené, hogy az OPEC+, amely a világ olajtermelésének körülbelül felét adja,

a tervezettnél több mint egy évvel korábban kezdené el feloldani a második, napi 1,65 millió hordós (a globális kereslet 1,6%-át kitevő) termeléscsökkentési csomagot.

A csoport korábban már megállapodott arról, hogy áprilistól szeptemberig napi 2,2 millió hordóval növeli a termelési célokat, az Egyesült Arab Emírségek 300 000 hordós kvótaemelésén felül.

A tényleges termelésnövekedés azonban elmaradt ezektől a vállalásoktól, mivel egyes tagok korábbi túltermelésüket kompenzálták, mások pedig kapacitáskorlátok miatt nem tudták növelni kitermelésüket.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Szlovakia-ukrajna-zaszlo-stock
Gazdaság
Fico két nap múlva találkozik Zelenszkijjel, kemény üzenetet visz magával
Pénzcentrum
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility