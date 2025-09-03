Nagy Márton új hiányszámot mondott be – a hivatalos célnál magasabb lehet a deficit

Nagy Márton gazdasági miniszter szerint a gyenge európai növekedés és a választások előtti kormányzati költekezés akár a GDP 4,5%-ára is emelheti Magyarország költségvetési hiányát idén – közölte a Reuters. Ugyanakkor a tárcavezető elmondta, hogy a hivatalos 1 százalékos kormányzati várakozásnál alacsonyabb GDP-növekedés esetében sincs veszélyben a büdzsé, valamint a kiadások növelésével sem akarják kockáztatni az ország hitelminősítését. Nagy arról is beszélt, mit gondol az MNB által tartott 6,5 százalékos alapkamatról.

Nagy Márton gazdasági miniszter a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy

bár a hivatalosan kommunikált hiánycél 4,1%, valójában 4-4,5% közötti értékre számít 2024-ben, míg jövőre körülbelül 4% lehet a deficit.

Ahogy arról korábban írtunk, az év első hét hónapjában 2786 milliárd forintos pénzforgalmi hiány jött össze, ami ugyan első ránézésre jelentős, de az elmúlt hónapokban inkább többletes volt a büdzsé az egyszeri tételek, például az osztalékbefizetések miatt. A kormány eredetileg 3,7 százalékos GDP-arányos hiánnyal számolt 2025-re, de ezt már 4,1 százalékra emelte. Az MNB a most Nagy Márton által bemondotthoz hasonló, 4,1–4,4 százalék közötti sávot valószínűsít, míg egyes elemzők szerint a deficit akár az 5 százalékot is meghaladhatja.

A mostani, választási kiadásnövekedésre vonatkozó kijelentés arra is utalhat, hogy a 2026-os költségvetési hiány is magasabb lehet a tényleges választási év, valamint a már ősszel elinduló, az egyenleget terhelő programok miatt.

Arról is írtunk, hogy kormány kommunikációja jelenleg arra épít, hogy a hiány csökkenő pályán van az elmúlt években – és még a megemelt számmal is az lehet idén –, és ezt a képet igyekszik fenntartani a piaci szereplők és a hitelminősítők felé, legalább addig, amíg a 2025-ös hiány végleges, EU-módszertan szerinti adata csak 2026 tavaszán válik ismertté.

A kormány nemrég 2,5%-ról 1%-ra csökkentette az idei gazdasági növekedési előrejelzését.

A miniszter szerint ez az érték akár még alacsonyabb is lehet Európa gazdasági lassulása miatt, de még egy 0,7%-os növekedés sem lenne jelentős hatással a költségvetésre, mivel a belföldi fogyasztás és az áfabevételek stabilak.

Orbán Viktor miniszterelnök a jövő évi választások előtt jelentős családi adókedvezményekkel, első lakásvásárlóknak nyújtott kedvezményes hitelekkel és a vártnál magasabb infláció miatt megemelt nyugdíjakkal igyekszik megnyerni a választókat. Az infláció idén várhatóan átlagosan 4,7% lesz.

Nagy Márton szerint

naivitás lenne azt várni, hogy egy kormány ne növelné kiadásait a választások előtt, de hangsúlyozta, hogy nem kockáztatják a befektetők bizalmát és az ország hitelminősítését.

Különösen fontos ez a közel 75%-os GDP-arányos államadósság mellett, illetve a közelgő októberi, novemberi és decemberi hitelminősítői felülvizsgálatok fényében.

A miniszter szerint a hitelminősítők "nyugodtabbnak" tűnnek, mióta az ország 3 milliárd eurót vont be a piacról.

Az S&P, amely október 10-én vizsgálja felül Magyarországot, áprilisban "negatív kilátást" rendelt a BBB- minősítéshez, ami azt jelenti, hogy egy esetleges leminősítés a "bóvli" kategóriába sorolná az országot.

Nagy Mártonnak első kézből lehet erről tapasztalata: a hét elején érkezett Londonba, hogy egyeztessen a hitelminősítőkkel, és ezek azt jelzik, hogy a kormány aktívan igyekszik meggyőzni az adósosztályzatok készítőit és más piaci szereplők képviselőit arról, hogy a választások közeledtével sem engedi elszabadulni a költségvetést.

Gazdasági kérdésekben Nagy bírálta az Európai Bizottságot az európai gazdaság fellendítésének elmulasztása miatt. Megemlítette, hogy a kínai BYD elektromosautó-gyártó várhatóan az év vége körül nyitja meg régóta várt magyarországi gyárát, ahol az itt gyártott autók jóval olcsóbbak lehetnek, mivel nem vonatkozik rájuk az EU akár 45,3%-os vámja.

A miniszter támogatja a magyar jegybank politikáját, amely az EU egyik legmagasabb, 6,5%-os alapkamatát tartja fenn.

Hangsúlyozta, hogy az infláció továbbra is „közellenség”, miközben a kormány folytatja egyes alapvető háztartási cikkek árának maximalizálását. Hozzátette, hogy a forint jelenlegi erőssége is segít ebben, mivel az import olcsóbbá válásának előnyei felülmúlják az exportáló cégekre gyakorolt korlátozott negatív hatásokat.

