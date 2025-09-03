  • Megjelenítés
Németországból Miskolcra telepíti a gyártást a Bosch
Németországból Miskolcra telepíti a gyártást a Bosch

A Bosch megerősítette, hogy németországi gyártókapacitásainak egy részét Miskolcra telepíti át, írja a Minap.hu. A sebnitzi és leinfeldeni üzemek 2026 végéig fokozatosan bezárnak, a termelés jelentős része pedig a már most is kiemelt szerepet betöltő miskolci gyárban folytatódik, amely a Bosch legnagyobb kéziszerszám-üzemévé vált világszerte.

A Bosch hivatalosan is megerősítette, hogy németországi telephelyeiről Miskolcra helyezi át gyártásának egy részét.

A vállalat közlése szerint a sebnitzi és a leinfeldeni gyárak 2026 végéig fokozatosan leállítják a termelést, mivel nem sikerült fenntartható üzleti modellt találni számukra. A döntés több mint ötszáz dolgozót érint Németországban, ugyanakkor a termékek előállítása a Bosch meglévő nemzetközi hálózatában folytatódik, többek között a miskolci gyárban.

A 2001 óta működő miskolci Robert Bosch Power Tool Kft. mára a cégcsoport legnagyobb kéziszerszámgyárává nőtte ki magát, több mint 3700 munkavállalóval. A telephely elektromos kéziszerszámok, kerti gépek és eBike-akkumulátorok gyártása mellett az Ipar 4.0 technológiák bevezetésében is úttörő volt Magyarországon. Számos szakmai díjjal ismerték el teljesítményét, köztük az „Év Gyára” kitüntetéssel.

A miskolci üzem bővítését jól jelzi az idén februárban átadott, közel 100 ezer négyzetméteres logisztikai és disztribúciós központ is, amely több mint 54 milliárd forintos beruházásból valósult meg. Innen indul minden keletre szállított Bosch-termék.

Címlapkép forrása: Florian Gaertner/Photothek via Getty Images

