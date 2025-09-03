Üzent a kötvénypiac: eddig és ne tovább!

Az elmúlt hetekben felélénkült a helyzet a nemzetközi kötvénypiacokon. Huszonhét éves csúcsra emelkedtek az angol hozamok, 2009-es szinteken a francia hozamok. De ez nemcsak Európa; soha nem volt ilyen magas a japán 30 éves kötvény hozama, miközben az amerikai 30 éves államkötvény hozama éppen átlépte az 5%-ot.
Valami szemmel láthatóan nagyon nyugtalanítja a befektetőket egy olyan helyzetben, amikor a kormányokat látszólag nem érdekli a helyzet komolysága.
Ez nemcsak önmagában érdekes és aggasztó. Rekord magas az amerikai tőzsdék értékeltsége, és a világ vezető tőzsdéi is soha nem látott magasságok közelében vannak. A kötvénypiac már többször megmutatta, hogy érdemes odafigyelni rá, ha szót kér. Most pedig éppen azt készül mondani, hogy eddig és ne tovább.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés