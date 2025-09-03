Üzent a kötvénypiac: eddig és ne tovább!

27 éves csúcson az angol államkötvényhozamok. 2009 óta nem voltak ilyen magasak a francia kötvényhozamok. Az amerikai 30 éves államkötvény 5% felett. Eközben a politikusok szórják a pénzt. A tőzsdék pedig a csúcson. Hol lesz ennek a vége? Ritkán kér szót a kötvénypiac, de amikor igen, akkor érdemes odafigyelni. Főleg, mivel a legtöbbször előre szólnak, csak időben senki se figyel.

Az elmúlt hetekben felélénkült a helyzet a nemzetközi kötvénypiacokon. Huszonhét éves csúcsra emelkedtek az angol hozamok, 2009-es szinteken a francia hozamok. De ez nemcsak Európa; soha nem volt ilyen magas a japán 30 éves kötvény hozama, miközben az amerikai 30 éves államkötvény hozama éppen átlépte az 5%-ot.

Valami szemmel láthatóan nagyon nyugtalanítja a befektetőket egy olyan helyzetben, amikor a kormányokat látszólag nem érdekli a helyzet komolysága.

Ez nemcsak önmagában érdekes és aggasztó. Rekord magas az amerikai tőzsdék értékeltsége, és a világ vezető tőzsdéi is soha nem látott magasságok közelében vannak. A kötvénypiac már többször megmutatta, hogy érdemes odafigyelni rá, ha szót kér. Most pedig éppen azt készül mondani, hogy eddig és ne tovább.