Chikán Attila: olyan változás jön a világgazdaságban, ami mindent felforgathat

A 2020-as évek elején olyan sokkok érték a világ gazdaságát, amelyek alapjaiban változtatták meg az ellátási láncok működését – kezdte előadását Chikán Attila.
Hangsúlyozta, hogy míg korábban a lakosság csak közvetve érzékelte ezeknek a rendszereknek a problémáit, a pandémia idején a zavarok már a mindennapi életben is megjelentek, például az alapvető fogyasztási cikkek hiányán keresztül.
Az ellátási láncok kialakulásának hátteréről szólva Chikán kiemelte, hogy azok a neoliberális gazdaságpolitika időszakában, történeti szükségszerűségként jöttek létre. A folyamat három fő tényezőre épült:
- a politikai stabilitásra, a technológiai fejlődésre – különösen a logisztikai és informatikai újításokra – és a liberalizált nemzetközi kereskedelemre.
- Ezzel párhuzamosan létrejöttek a szükséges intézményi keretek is, például a Világkereskedelmi Szervezet (WTO), amelyek biztosították a szabályok között zajló kereskedelmet.
- Ez a környezet erősítette a munkamegosztást, és hozzájárult ahhoz, hogy a világkereskedelem a termelésnél kétszer gyorsabban bővüljön.
A professzor rámutatott, hogy a korábbi válságok – például az olajválság, az ázsiai pénzügyi krízis vagy a 2008-as globális pénzügyi válság – nem rengették meg az ellátási láncok alapstruktúráját. Ezek jellemzően ágazati vagy regionális jellegűek voltak, és bár átmenetileg nehézségeket okoztak, a rendszer viszonylag gyorsan helyre tudott állni. A 2020 utáni időszak azonban alapvetően más volt:
a Covid–19 világjárvány globális és fizikai értelemben is mindenkit érintett, és a reálszférában nehezebb volt az alkalmazkodás, mivel konkrét alkatrészek, nyersanyagok hiánya bénította meg a termelést.
Chikán szerint a pandémiát súlyosbította a nyersanyag- és energiaválság, valamint az országok közötti növekvő politikai és katonai feszültség. A korábbi, válságkezelést szolgáló nemzetközi összefogás helyett most inkább konfliktusok alakultak ki, amelyek a háborús cselekményekig is elvezettek. Ez a helyzet felértékelte a biztonságot és a fenntarthatóságot, a kormányzati szerepvállalás pedig szinte mindenhol erősödött. A professzor úgy fogalmazott:
a vállalatoknál a költséghatékonyság háttérbe szorult, és előtérbe került a rugalmasság és az ellenállóképesség.
Kiemelte, hogy a válságok közepette két globális trend maradt változatlanul meghatározó: a digitalizáció és a fenntarthatóság. Ezek nem szorultak háttérbe, sőt, a hosszú távú vállalati stratégiákban még hangsúlyosabbá váltak. A digitalizáció fejlődése tette lehetővé például a valós idejű nyomon követést, amely ma már alapfeltétele a működő ellátási láncoknak. A fenntarthatóság szélesebb értelmezésében, az ESG-szempontokat is figyelembe véve, a vállalatoknak kötelező alkalmazkodniuk, hiszen ez a jövőbeni versenyképesség alapja.
A magyar helyzetet elemezve Chikán elmondta, hogy hazánk hagyományosan erősen nyitott gazdaság, így különösen érzékeny a globális folyamatokra.
Problémának nevezte, hogy Magyarország az ellátási láncok végén, alacsony hozzáadott értékű pozícióban helyezkedik el. Ez az úgynevezett „ostorhatás” miatt különösen sérülékennyé teszi a hazai cégeket: a lánc végén lévő szereplők kapják a legnagyobb „ütéseket”, és náluk jelentkeznek a legnagyobb kilengések. A magyar vállalatok válaszai hasonlóak voltak a nemzetközi trendekhez:
készletek felhalmozása, beszállítói diverzifikáció és a szerződések újratárgyalása voltak a legfontosabb lépések.
Egy friss, kétszáz vállalatot vizsgáló kutatás eredményeiről beszámolva elmondta, hogy a kormányzati politika megítélésében éles különbség van a magas és az alacsony versenyképességű cégek között. A hatékonyabb, jobban teljesítő vállalatok inkább elégedettek, míg a kevésbé versenyképesek kritikusabbak. A fő trendek – digitalizáció és fenntarthatóság – követése ugyanakkor mindkét csoportban megfigyelhető, még ha eltérő szinten is.
Végül a professzor arról beszélt, hogy a jövő a globális politikai és gazdasági környezet alakulásától függ. A technológiai fejlődés és az ideológiai szakadások egyaránt befolyásolják, hogyan működnek majd az ellátási láncok. Úgy vélte, a vállalatoknak egyszerre kell törekedniük a rugalmasságra és a rezilienciára, vagyis arra, hogy gyorsan tudjanak alkalmazkodni a változásokhoz, miközben stabil működést is fenntartanak. Chikán szerint ez a kettős követelmény határozza meg a következő évek gazdasági stratégiáit.
Címlapkép forrása: Portfolio
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Kiderült az igazság a magyar kiskereskedelemről
Havi alapon az 5. legrosszabb volt a magyar adat.
Ilyen nincs: csúnyán lassul az amerikai foglalkoztatottság
Az ADP felmérése szerint.
A mesterséges intelligenciával lehet szintet lépni az ESG-minősítések világában
A beszállítói előminősítések is jelentősen egyszerűsödhetnek.
Horváth Gábor: Már kimerítette a mozgásterét a kormány, csak a nagyobb növekedés segíthet
A Költségvetési Tanács elnöke is felszólalt a Közgazdász-vándorgyűlésen.
Életbiztosítási rekordok, vihar előtti nyereség a magyar biztosítóknál
Négy éve nem látott ilyet a piac.
A NATO főtitkára megmondta Oroszországnak: nincs beleszólásotok, ki mehet Ukrajnába
Szerinte Putyint nem kell túl komolyan venni.
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
A pályázati támogatás ára: fenntartási kötelezettségek
Siker! Lezártad a projektedet, átmentél a záró elszámoláson, és úgy érzed most végre hátradőlhetsz. De vigyázz! A történet itt még nem ért véget. A fenntartási időszak a pályázatok f
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.