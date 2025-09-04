Kicsit alábbhagyott a magyarok vásárlási kedve a nyár közepén

Havi bázison csökkent, éves összevetésben pedig a korább hónapoknál mérsékeltebben növekedett a boltok forgalma júliusban.

Júliusban a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal volt kisebb az előző havinál azt követően, hogy júniusban éppen ennyivel emelkedett havi bázison. Továbbra is az látszik, hogy bár a volumen másfél éve emelkedő trendben mozog, ez a pálya elég cikkcakkos. Ezt jól mutatja, hogy éves összevetésben is, az előző hónapoknál szerényebb, 1,7 százalékos növekedést tudott elérni a szektor.

Ettől függetlenül azt látjuk, hogy

a lakosság reáljövedelmének emelkedése elegendő a vásárlóerőt biztosít az üzletek forgalmának lassú növekedéséhez.

A benzinkutak fékezték a növekedés

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,4 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 1,2 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 2,9 százalékkal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,4, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 3,6, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 0,9 százalékkal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 0,9, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 1,2, a használtcikk-üzletekben 1,6 százalékkal csökkent.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,1 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 6,8 százalékkal emelkedett.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 2,4 százalékkal csökkent. Ezt adatot részben magyarázhatja a KSH szerdán közzétett turisztikai statisztikája, amely szerint a belföldi vendégek 2,7 százalékkal kevesebb vendégéjszakát töltöttek el a szálláshelyeken.

Összességében az látszik, hogy a harmadik negyedév első hónapjairól eddig beérkezett adatok nem túl acélosak, vagyis

egyelőre a GDP érdemi felpattanására nem igazán lehet következtetni az első féléves stagnálás után.

A vásárlóerő némi növekedését hozhatja, hogy az év második felében emelkednek a családtámogatások, ám nagy kérdés, hogy ez mennyire jelenik meg a fogyasztásban, hiszen a reálbérek növekedéséhez képest eddig is lassabb ütemű volt a fogyasztás emelkedése, éppen az alacsony fogyasztói bizalom miatt.