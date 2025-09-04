  • Megjelenítés
Negatív rekordot döntött az áramár Magyarországon, de már érkezik a segítség
Negatív rekordot döntött az áramár Magyarországon, de már érkezik a segítség

Augusztus végéig több volt a nulla vagy negatív áramáras óra, mint tavaly egész évben - közölte az Energiaügyi Minisztérium. Bár ez új rekord, a trend lassulni látszik, ráadásul egyre több villamosenergia-tároló csatlakozik a hálózatra, hogy megfékezze a villamosenergia-árak kilengéseit - legutóbb például az E.ON helyezte üzembe soroksári tárolóját.

A szaktárca közlése szerint januártól augusztusig

309 alkalommal volt nulla vagy negatív a villamos energia piaci ára Magyarországon.

Így az első nyolc hónapban meghaladtuk a tavalyi egész éves darabszámot. (A 2024-es 306 esetből 274 történt meg a nyár végéig.) Bár új csúcs született, a növekedés üteme mintha lassulna - hívta fel a figyelmet a minisztérium. Míg 2023-ban 93 legfeljebb nullás órát regisztráltak (többet, mint a megelőző tíz évben összesen) és tavalyra megháromszorozódott az esetszám, addig idén szemmel láthatóan kisebb mértékben nőtt az esetszám.

Távolról sem magyar sajátosságról van szó: az uniós tagállamokban összesen közel 10 ezer negatív áras óra fordult elő 2024-ben. Minap írtunk arról, hogy Spanyolország villamosenergia-piacán idén már több mint 500 órában alakultak ki negatív árak, ami kétszerese a tavalyi teljes éves értéknek - hasonló jelenség volt megfigyelhető Németországban és Franciaországban is.

A helyzet kezelésében sokat segíthetnek a villamosenergia-tárolók, amelyek többek között képesek kisimítani az áramárak szélsőséges kilengéseit is. Nemrég például az E.ON helyezett üzembe Soroksáron egy energiatárolót, mely 350 háztartási napelemes rendszer napi termelésének megfelelő energia tárolására képes -

összesen 5,5 MWh kapacitással, 2,5 MW teljesítménnyel.

A 16 tárolószekrény egyenként 3,6 tonna tömegű és hosszú életciklusú, korszerű folyadékhűtéses lítium-vasfoszfátos (LFP) akkumulátort tartalmaz. A tárolók a fejlett okoshálózat részeként távolról vezéreltek, nincs szükség személyes helyszíni felügyeletükre. Az új tároló támogatást nyújt a villamos energia-rendszert irányító MAVIR számára a hálózati egyensúly fenntartásában, kiegyenlítve a termelés és a felhasználás közötti időbeli eltéréseket. Ha a rendszerben többletteljesítmény mutatkozik, akkor betárol és tölti az akkumulátorokat, teljesítményhiány esetén pedig kisüti azokat.

Címlapkép forrása: E.ON

