Nincs stagfláció, csak infláció az USA-ban

Kijött a hónap egy legfontosabb adata, az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser indexe. Sokan lebecsülik ezt az adatot, pedig elsőként jelezte a stagflációs kockázatokat már hónapokkal korábban. Érdemes megnézni, hogy a friss adat, hogyan hat a teljes makroképre egy olyan piaci helyzetben, amikor mindenki arra kíváncsi, hogy merre megy a dollár és vajon lesz-e a részvénypiaci visszapattanás.

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe augusztusban 52 pont volt, az előző havi 50,1 pont után (várakozás: 51 pont).

Az árkomponens 69,9 pontról 69,2 pontra változott, a foglalkoztatottsági komponens 46,4 pontról 46,5 pontra változott. Az új megrendelések pedig 50,3 pontról 55 pontra változtak.

