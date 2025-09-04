Windisch László: egy 4000 milliárd forintos problémát görget Magyarország

Az intézmény idei átszervezésének fő iránya a specializáció volt: ágazati vizsgálati egységeket hoztak létre (például egészségügy, oktatás, honvédelem, adóztatás), hogy a kontrollokban tényleges szaktudás érvényesüljön. A struktúra működik, a kollégák célzott felkészítése zajlik, és több tárcával (így a belügyi és agrárterülettel) érdemi partnerség alakult ki az adatszolgáltatásban – számolt be Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke beszédében a Közgazdász-vándorgyűlésen.
Kiemelte a módszertani váltást: az ASZ nagymértékben adatalapú működésre áll át, automatizált feldolgozással és – korlátozottan – mesterségesintelligencia-eszközökkel.
A „jelenhez közelítő” ellenőrzést és a kockázatalapú mintaválasztást helyezik előtérbe: célzottan a hibák és kockázatok feltárása ahelyett, hogy reprezentatív képet adnának minden alrendszerről.
Figyelmeztetett a kommunikációs kockázatra: mivel a kockázatalapú jelentések nem reprezentatívak, a közpénzügyi állapotok teljeskörű leírására nem alkalmasak. A jelentések feladata a problémák azonosítása és a javítás ösztönzése, nem pedig „országkép” rajzolása.
Gazdasági háttérként azt mondta: az elmúlt 15 évben számottevő eredmények születtek (többek között GDP- és foglalkoztatásbővülés, az államadósság csökkenése bizonyos időszakokban), ugyanakkor ezek megőrzése fiskális és környezeti fenntarthatóságot kíván. A Költségvetési Tanács szerepét említve jelezte: vannak előrejelzési eltérések, az őszi költségvetési ciklus támogatja a pontosabb tervezést.
Az uniós források feltételrendszeréről szakmai-planning nézőpontból szólt: szerinte a kifizetések jogállamisági indikátorokhoz kötése módszertani bizonytalanságot okozhat, mert sok értékelés véleményalapú hivatkozásokra támaszkodik, amelyek a sajtóból és a civil szervezetektől származik. Emiatt nem tartja kiegyensúlyozottnak az Európai Bizottság módszertanát.
Álláspontja szerint a tervezhetőség érdekében objektívebb, transzparensebb mérőrendszerekre van szükség.
Az úgynevezett EKD-jelentésről (egyedi beruházástámogatások) azt mondta: nem a rendszer elutasításáról van szó, hanem finomhangolási javaslatokról. A kormányzati gyakorlat elmozdult a magasabb hozzáadott értékű munkahelyek támogatása felé;
az ÁSZ szerint a költség-haszon számításokban nem szabad minden állást újként elszámolni, nagyobb súllyal kell megjeleníteni a környezeti szempontokat és a kapcsolódó infrastruktúraköltségeket.
A három nagy vizsgálat (jegybanki és más alapítványi ügyek) tanulságaként a kormányzási, átláthatósági és összeférhetetlenségi kockázatokat emelte ki: szerinte kerülendők az átláthatatlan, koncentrált befektetési struktúrák és a kontrollt gyengítő döntési mechanizmusok. hangsúlyozta az egyéni felelősséget a kuratóriumokban és igazgatóságokban, valamint jelezte: a vízágazat fenntarthatósága kiemelt téma marad – előzetes becslések szerint a hálózati veszteség a szolgáltatott víz mintegy negyede, a gördülő fejlesztési igény közel 4000 milliárd forint –, ezért további jelentések és ellenőrzések várhatók.
Címlapkép forrása: Portfolio
Windisch László: egy 4000 milliárd forintos problémát görget Magyarország
Az Állami Számvevőszék elnöke több kényes ügyben is állást foglal.
