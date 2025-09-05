Felfedték a lapjaikat a döntéshozók: ilyen ősz vár Európára

A nyár közepén még úgy tűnt, hogy az Európai Központi Bank (EKB) csak ideiglenesen szünetelteti kamatcsökkentési ciklusát és az ősszel legalább egy kamatvágás fog még érkezni, ehhez képest jelenleg úgy tűnik, hogy hosszú időre a mostani szinten maradhat az irányadó kamat az euróövezetben. Ezt erősítik az EKB döntéshozóinak közelmúltbeli nyilatkozatai is, amelyek többnyire kiegyenlített kockázatokról és optimális kamatszintről szóltak.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

A kereskedelmi háborút övező bizonytalanság csillapodásával egyre jobban látszanak az euróövezet őszi gazdasági kilátásai, ami a monetáris politika jövője szempontjából is meghatározó lesz. A második negyedéves növekedési és a nyári inflációs adatokat az elmúlt napokban az Európai Központi Bank (EKB) monetáris tanácsának számos tagja értékelte, akik a monetáris politika jelenlegi állásáról is megosztották gondolataikat. A tanácstagok véleményét azért érdemes figyelemmel követni, mert ebből jó magabiztossággal meg lehet állapítani az évben még hátralévő kamatdöntések várható kimenetelét.

A monetáris politika jelenlegi állásáról szóló nyílt diskurzust a friss növekedési és inflációs adatok indították el, melyek közül az EKB döntéshozói inkább az utóbbira fókuszáltak. Ennek több természetes oka is van. Először is a jegybank feladata az árstabilitás fenntartása, amelynek legfontosabb mérőszáma az inflációs ráta. Másrészt a fogyasztói árak alakulásáról havi adatok is rendelkezésre állnak, míg a növekedésről (GDP-ről) csak negyedévesek. Ezt azt okozza, hogy a legfrissebb gazdasági események inflációs hatását általában előbb látják a döntéshozók, mint a növekedésit.

A kereskedelmi háború idei fordulatai miatt ez az eltérés idén különösen fontos, hiszen a legfrissebb, második negyedéves GDP még nem tartalmazza az európai-amerikai vámmegállapodás hatásait, ráadásul vélhetően jelentősen torzult is a magas vámokat megelőzendő tavaszi előrendelések miatt. A tavaszi adatok a gazdaság ellenállóságát mutatták, hiszen az ideiglenes vámok és a bizonytalanság ellenére is növekedés volt tapasztalható az eurózónában. Negyedéves alapon 0,1, míg éves viszonylatban 1,4 százalékkal bővült a monetáris unió tagjainak összesített kibocsátása.

A jóval frissebb inflációs adatok a helyreálló árstabilitást tükrözik.

Júniusban és júliusban egyaránt a jegybanki célt jelentő 2 százalék volt a fogyasztói árak éves növekedési üteme, míg augusztusban a drágulási ütem a várakozásoknak megfelelően 2,1 százalékra gyorsult. A tartós árváltozásokat megragadó éves maginfláció május óta 2,3 százalék. Árnyomásra egyedül a szolgáltatásinfláció és a lakossági várakozások utalnak, a trend azonban ezen területeken is csökkenő. Az EKB döntéshozói által kiemelten figyelt szolgáltatói árnövekedés üteme júniusban 3,3, júliusban 3,2, míg augusztusban 3,1 százalék volt, miközben az inflációs várakozások az április 3,1 százalékról nyárra 2,6 százalékra csökkentek.

Az eurózónában az irányadó ráta jelenleg 2 százalék, amelyet 8 egymást követő kamatvágás után idén júniusban ért el az európai jegybank. A kockázatok kiegyenlítődése miatt a monetáris tanács júliusban nem változtatott a kamatszinten.

A friss adatokat és a monetáris politika jelenlegi állását az EKB monetáris tanácsának számos prominens alakja értékelte, a megosztott gondolatok azonban némi véleménykülönbségre engednek következtetni.



Az Európai Központi Bank (EKB) monetáris tanácsának tagjai monetáris politikai irányultságuk alapján. A lazítást leginkább támogató (dovish) tagok a bal, míg a szigorú megközelítést alkalmazó (hawkish) tagok a jobb oldalon találhatóak. Szlovéniának jelenleg nincs hivatalosan megválasztott jegybankelnöke, az ideiglenes EKB-képviseleti feladatokat Primoz Dolenc látja el. Forrás: Bloomberg Economics, Portfolio.

A legmarkánsabb véleményt Isabel Schnabel, az igazgatósági tanács híresen szigorú megközelítésű (hawkish) tagja fogalmazta meg. Véleménye szerint az eurózóna idei növekedése komoly ellenállóságot mutat, ami különösen a tavaszi gazdasági és kereskedelempolitikai bizonytalanság fényében figyelemre méltó. A német jegybankár az inflációról elmondta, hogy jelenleg az EKB árstabilitási célja körül mozog, a rövid távú volatilitás ellen pedig a monetáris politika semmit sem tud tenni. Schnabel úgy látja, az inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatók, több tényező miatt. Ezek közé tartoznak az élelmiszerárak, amelyek különösen fontosak a háztartások inflációs várakozásainak alakításában, az árfolyamhatások, a vámok, valamint a globálisan lazuló fiskális politika.

Ez alapján az igazgatósági tanácstag nem látja indokoltnak a monetáris politikai irányultság módosítását egyik irányba sem.

Joachim Nagel, a német Bundesbank elnöke és az EKB monetáris tanácsának tagja szintén nem látja indokoltnak a kamatszint változtatását. Szerinte az euróövezet gazdasága jelenleg egyensúlyban van, 2 százalék körüli kamatszinttel és inflációval.

Német társaihoz hasonlóan Martin Kocher, az osztrák jegybank elnöke is óvatos megközelítést szorgalmaz a jövő heti kamatdöntő ülés előtt. Madis Müller, a monetáris tanács észt jegybankára szerint az európai gazdaság ellenállósága alapot teremthet az EKB-nak a kamatszint változatlanul tartására. François Villeroy de Galhau, a francia jegybank elnöke úgy véli, hogy az infláció kellő kontroll alatt van, miközben a gazdasági növekedés az előrejelzéseknek megfelelően alakul.

Helyzetértékelésével összhangban a három jegybankár nem lát okot a jelenlegi irányadó kamat változtatására.

A kamatszintet tekintve leginkább engedékeny (dovish) hangot Gediminas Šimkus, a litván jegybank elnöke ütötte meg. A közgazdász szerint a növekedési és inflációs kockázatok egyaránt lefelé tolódtak el, így egy decemberi kamatcsökkentés egyáltalán nem zárható ki. Véleménye szerint ha az őszi adatok megerősítik az európai gazdaságról alkotott képét, akkor valószínűvé válik az év végi kamatcsökkentés terítékre kerülése. Hasonlóan lazításpárti hangon nyilatkozott Olli Rehn, az EKB monetáris tanácsának finn jegybankára, aki szerint az európai monetáris intézmény még nem dőlhet hátra, ugyanis a kockázatok lefelé mutatnak.

Egy esetleges kamatvágásnak három, egymástól különböző makrogazdasági hatás ágyazhat meg:

az európai-amerikai kereskedelmi megállapodás kútba esése. Az európai politikusok mostanában kezdik realizálni, hogy Donald Trump intézkedései gyakran kiszámíthatatlanok, így van rá esély, hogy a jelenlegi kereskedelmi megállapodás nem lesz hosszú életű.

Az európai politikusok mostanában kezdik realizálni, hogy Donald Trump intézkedései gyakran kiszámíthatatlanok, így van rá esély, hogy a jelenlegi kereskedelmi megállapodás nem lesz hosszú életű. a külső technikai feltételezések módosítása az EKB előrejelző modelljeiben. Az előrejelzések alapjául szolgáló árfolyam-, energiaár-, kötvényhozam-adatokat rendszeresen frissíteni kell, jelenleg pedig úgy tűnik, hogy mindez alacsonyabb növekedési és inflációs kilátásokhoz fog vezetni.

Az előrejelzések alapjául szolgáló árfolyam-, energiaár-, kötvényhozam-adatokat rendszeresen frissíteni kell, jelenleg pedig úgy tűnik, hogy mindez alacsonyabb növekedési és inflációs kilátásokhoz fog vezetni. a Fed gyors kamatcsökkentési ciklusa. Bár az EKB döntéshozói mindig kategorikusan visszautasítják, hogy az euró-dollár árfolyamra alapoznák monetáris döntéseiket, az amerikai jegybank esetleges gyors kamatvágási ciklusa az egyensúlyi szint fölé erősíthetné az eurót, ami az alacsonyabb importált infláción keresztül lefelé nyomná a fogyasztói árakat.

A tanácstagok véleményét a piaci szereplők is osztják. David Powell, a Bloomberg közgazdásza szerint az augusztusi inflációs adat alapvetően jó hír az EKB számára, mivel a maginfláció stabilizálódott, a szolgáltatások áremelkedése pedig tovább csökkent.

Ez utóbbi ráadásul az ősszel még folytatódni is fog, amit a növekedés várható lassulása fog főként előidézni. Ha az amerikai vámok hatása jobban láthatóvá válik, az akár egy decemberi kamatvágásnak is megágyazhat

- nyilatkozta az elemző.

Az euróövezet gazdasági kilátásai és az EKB monetáris tanácstagjainak nyilatkozata alapján szeptember-októberben nem várható számottevő változás a monetáris politika irányában és decemberben is inkább a kamatok szinten tartása a legvalószínűbb kimenetel.

Ez utóbbi a vámháború becsültnél nagyobb negatív hatása esetén tud változni, ekkor ugyanis az európai gazdaság jó eséllyel rá fog szorulni a monetáris ösztönzésre.

Forrás: Bloomberg

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images