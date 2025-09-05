Palotai Dániel: az IMF magyarországi jelentését egy külön erőtérben kell elemezni

Az IMF friss országjelentését Magyarországról a globális kontextusban kell értelmezni, mivel a Valutaalap minden országgal szemben azonos elvárásokat fogalmaz meg – mondta el a Közgazdász-vándorgyűlésen megtartott előadásában Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank frissen kinevezett alelnöke. Az IMF szerint a világgazdaság növekedése törékeny, az inflációs hullámot pedig alulbecsülték, ezért a hangsúlyt a sokkellenálló képesség növelésére és a strukturális reformokra helyezik. Magyarországnál elismerik a jelentős fiskális konszolidációt, ugyanakkor további lépéseket sürgetnek az adósság csökkentésére, valamint a szigorú monetáris politika fenntartását javasolják. Palotai hangsúlyozta, hogy hasonló, szigorú ajánlásokat kap minden ország az IMF-től, legyen szó akár fiskális, akár monetáris politikáról.

Palotai Dániel szerint az IMF friss országjelentéseit – köztük a Magyarországról szóló, egy hete az igazgatótanács által megtárgyalt Article IV-riportot – érdemes a Valutaalap saját, világméretű szemüvegén át értelmezni. Úgy fogalmazott:

a média sokszor »elítélő« hangütést tulajdonít ezeknek a dokumentumoknak, holott az IMF minden országnál ugyanazt a módszertant és következetes elvárásrendszert alkalmazza.

Felidézte, hogy a Valutaalap a hitelezés és a kapacitásépítés mellett felügyeleti munkát végez, ennek fő termékei a rendszeres globális (WEO, GFSR, Fiscal Monitor, External Sector Report), regionális és kétoldalú országjelentések. A magyar riport a szokásos menetrendben készült: helyszíni konzultációk, stábjelentés, majd igazgatótanácsi vita után publikálták, kiegészítve a magyar képviselő „buff statementjével”.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar és a globális gazdasági kilátásokról részletesen szó lesz szakmai konferenciánkon. Ne maradjon le róla!

A globális keretkép továbbra is gyenge növekedést, magas bizonytalanságot és sokkérzékenységet jelez.

Az IMF az idei előrejelzéseket vámintézkedések és készletfelhalmozási hatások miatt több régióban rontotta, az inflációs hullám erejét pedig utólag maga az intézmény is alulbecsültnek ítéli. Ebből következően a fő ajánlások világszerte a sokkellenálló képesség növelésére, a költségvetési tartalékok visszaépítésére, a termelékenység emelésére és a strukturális reformokra fókuszálnak.

Ahogy arról részletesen írtunk, Magyarország esetében az IMF rövid távú növekedési és inflációs pályája nagyjából összhangban van a jegybank legutóbbi előrejelzéseivel: idén szerény növekedés, az infláció a célsávba térhet vissza, középtávon óvatos dezinfláció mellett. A fiskális oldalon elismerik az elmúlt évek jelentős konszolidációját és a hiánycél horgony szerepét, ugyanakkor további, hitelesítő lépéseket sürgetnek az adósságpálya biztos csökkentésére, a kedvezmények és kiadások ésszerűsítésére.

A monetáris politikáról Palotai kiemelte: a Valutaalap támogatja a szigorú kondíciók fenntartását és az óvatos megközelítést, miközben a rugalmas (nem azonos a volatilis) árfolyam szerepét hangsúlyozza. A pénzügyi stabilitási fejezet a potenciális sérülékenységek azonosítására koncentrál, a hitelezés élénkítését főleg vállalati oldalon tartja fontosnak, és az energiapiaci ellenálló képesség növelését – uniós kontextusban is – kulcsfeladatnak nevezi.

Összegzésként azt emelte ki, hogy a Magyarországnak szóló üzenetek nem kivételek:

az IMF világszerte fegyelmezett költségvetést, jól célzott kiigazítást, strukturális reformokat és óvatos monetáris politikát javasol.

Előadásában sok példát hozott arra, hogy a Valutaalap következetesen szigorú ajánlásokat fogalmaz meg minden ország számára, mind a fiskális, mind a monetáris politika terén.

Címlapkép forrása: Shutterstock