Mindent felforgató időjárás-előrejelzés érkezett: halálos viharokra és szupercellákra kell készülni

Jönnek a szupercellák
Azt már számos korábbi tanulmány, illetve klímamodell előre vetítette, hogy
a hőmérséklet emelkedése a szélsőséges időjárási jelenségek intenzitásának és gyakoriságának növekedését okozza.
A Berni Egyetem és az ETH Zürich Science Advances-ben publikált úttörő szimulációi alapján azonban az is megállapíthatóvá vált, hogy mire számíthat Európa a szupercellás vihar aktivitás alakulása tekintetében, ha a globális átlaghőmérséklet az iparosodás előttihez képest 3 Celsius-fokot emelkedik.
A szupercellák általában nyáron fordulnak elő, és a tipikus zivatarokkal szemben a meleg, párás levegő úgynevezett forgó feláramlása jellemzi őket, amely instabillá téve a légkört
erős szeleket és heves esőzéseket, illetve jégesőt hoz magával.
Ez a forgó felfelé irányuló légáramlás adja a szupercellák egyedi erejét és tartósságát, így míg a legtöbb égiháború viszonylag gyorsan elmúlik, addig a szupercellák órákig is eltarthatnak, és hatalmas területekre terjedhetnek ki.
Bár a szupercellák Európában viszonylag ritkák, és az összes vihartevékenységnek csak kis részét teszik ki, egyre nagyobb kihívást jelentenek az infrastruktúra és a társadalom számára, súlyos károkat okozva a jégeső, a szél és az eső révén, az elmúlt években pedig jelentősen nőttek a kapcsolódó biztosítási kárigények.
A szupercellás zivatarok Európa legnagyobb hatással járó időjárási eseményei közé tartoznak, amelyek az anyagi károkon, mezőgazdasági veszteségeken és közlekedési káoszon túl
nem ritkán közvetlenül is veszélyeztetik az emberéleteket is.
Hol kell rájuk számítani?
A határokon átnyúló viharészlelést, illetve az átfogó elemzést ugyanakkor megnehezítik az európai országok időjárási radarhálózatainak különbségei. Ezért a Berni Egyetem és az ETH Zürich kutatói egy olyan, új típusú klímamodellt fejlesztettek ki és használtak a tanulmány elkészítése során (a svájci nemzeti tudományos alap finanszírozásában), amely digitális térképezési technikákat alkalmaz a viharcellák szimulálására, és sokkal részletesebb képet ad a vihar kifejlődéséről, mint ahogy az korábban lehetséges volt. A kutatók a korábbiaknál nagyobb felbontású, kilométeres léptékű klímaszimulációk alkalmazásával eddig nem látott pontossággal tudták modellezni a szupercellák várható előfordulásának alakulását.
Ezzel a projekt érdemben javítja a szupercellás zivatarok előrejelzésének pontosságát, de a szimuláció a valóságosnál valamivel kevesebb vihart rögzít, mivel a modell a 2,2 kilométernél kisebb kiterjedésű és egy óránál rövidebb viharokat nem képes megjeleníteni. A tanulmány alapján
a szupercellák gyakorisága a legnagyobb relatív növekedést a Baltikumban mutathatja, de jelentősen bővülhet az Alpok térségében, illetve Kelet- és Közép-Európában is.
A szimuláció a szupercellás zivatarok gócpontjaként azonosítja az Alpokat, különösen a Déli-Alpok térségét, míg az óceánok és a sík területek felett a legkisebb az ilyen jellegű aktivitás. Az Alpok északi oldalán jelenleg szezononként körülbelül 38, a déli lejtőkön pedig 61 szupercellás vihar fordul elő, ezek a számok azonban jelentősen, 52, illetve 36%-kal emelkednének 3 fokos globális felmelegedés esetén (jelenleg 1,4-1,5 fokos felmelegedésnél járunk - a szerk.) a tanulmány szerint.
Összességében
a szupercellás zivatarok számának 11%-os bővülése várható Európában,
és az aktivitás Északkelet-Európa és nagyobb tengerszint feletti magasságok felé is kiterjedhet.
A felmelegedés folytatódása esetén a gyakoriság mellett várhatóan a viharok intenzitása is jelentősen növekszik, az eső mennyisége és kiterjedése, a jégesőszemek mérete, illetve a széllökések tekintetében.
Sürgősen fel kell készülni
A szupercellák előfordulási valószínűségének jelentős növekedésére és a csapadékintenzitás várható erősödéséhez fűződő kockázatokra tekintettel a kutatók tanulmányukban a szupercellás viharok időjárási kockázatértékelésekbe és a katasztrófamegelőzési stratégiákba történő szisztematikus beépítésének fontosságát is hangsúlyozzák.
A tanulmány kiemeli, hogy
az európai országoknak sürgősen fel kell készülniük egy olyan jövőre, amelyet egyre gyakoribb és intenzívebb súlyos időjárási események jellemeznek.
Ehhez az infrastruktúrának, a mezőgazdaságnak, az egészségügyi szolgálatoknak és a biztosítási rendszereknek egyaránt alkalmazkodniuk kell, ennek kulcsa pedig a szupercellás viharokat létrehozó feltételek feltárása lehet. A kutatók szerint a megfelelő felkészültséghez elengedhetetlen, hogy megértsük, milyen körülmények között alakulnak ki ezek az események, és hogyan hat rájuk a klímaváltozás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
25 évig döngették a kaput, Von der Leyen most szabad bejárást nyert az EU országainak
Hosszú várakozás után gyorsan fogadhatják el az EU évtizedes kereskedelmi mesterfogását.
Kongatja a vészharangot az IMF: újabb ország sodródhat az államcsőd felé
Az ok az olajárak esése és a kitermelés csökkenése.
Nem hagyta szó nélkül a Fitch a költségvetési helyzetet: figyelmeztetést kapott a régió bezzegországa
Negatív kilátást kaptak a lengyelek.
Figyelmeztet a Nobel-díjas közgazdász: Amerika rosszabb állapotban van, mint gondoljuk
A kötvénypiac még nem árazta be a híreket.
Példátlan csapást mértek Irán utolsó szövetségesére – Most fog igazán eldurvulni a helyzet?
Bombázták őket eddig is, de ilyen akcióra nem igazán volt példa.
Kimondta a német politikus: szinte elképzelhetetlen NATO-csapatok Ukrajnába küldése
De akkor ki védi majd meg Ukrajnát?
Hihetetlen, mennyi Sahid drónt képes gyártani Oroszország
Naponta majdnem százat.
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.