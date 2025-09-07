Bemutatta részletes adóterveit a Tisza Párt

Működő ország, nyugodt otthon, egyszerűbb, kiszámíthatóbb adórendszer, kisvállalkozók számára visszahozott kata, igazságosabb szja-rendszer, bizonyos termékekre csökkentett áfakulcs. Ezt ismertette részletesen a legnagyobb ellenzéki párt kötcsei rendezvényén vasárnap Kármán András, korábbi adóügyi államtitkár, aki jelenleg a Tisza Párt gazdaságpolitikusa.

Emberséges költségvetés a cél, mert minden adóforint mögött emberek, családok állnak - kezdte beszédét Kármán András, aki szerint a Fidesz gazdaságpolitikája rosszul kormányozta Magyarország hajóját. Az ország növekedési válságban van, nincs növekedés, a gazdaság toporog. Előbb-utóbb elfogy a tartalék, ez a valóság ma - mondta a politikus, aki szerint jelenleg nem gazdaságpolitika van, hanem orosz rulett.

Egyszerűbb, kiszámíthatóbb és tisztességesebb adórendszert ígér a Tisza Párt

- jelentette ki a korábbi államtitkár, aki azt ígérte: a kisvállalkozóknak és önfoglalkoztatóknak újra megnyitják a kata lehetőségét. Ismertetése szerint a Tisza adópolitikájának vesztesei az oligarchák és milliárdosok lesznek.

A Tisza lakossági adóprogramjáról is részletesen beszélt Kármán András, mindezt azok után, hogy az elmúlt hetekben a figyelem középpontjába került a tervezet. Egyes információk szerint, amelyet egyébként Magyar Péter határozottan cáfolt, többkulcsos szja-t tervez alkalmazni a legnagyobb ellenzéki párt. Az elmúlt napokban azonban ezt megcáfolva, ismertette az új terveket Magyar Péter.

A lakossági adózásban igazságos és méltányos közteherviselést ígért Kármán András. Szerinte az egykulcsos adórendszerre hivatkozva a Fidesz azt hirdeti, hogy a lakossági adórendszer ma arányos, valójában azonban nem az. Nem egy adónem határozza meg a teljes adórendszer tulajdonságait, hanem az egészet kell nézni - vélekedett. Megemlítette a magas áfakulcsot, ami a szegényeket jobban sújtja, mert nagyobb arányban fogyasztják el rendelkezésre álló jövedelmüket, míg a gazdagok más célokra, megtakarításra is költenek.

A magyar adórendszer egésze súlyosan aránytalan és igazságtalan

- emelte ki. Az EU-rekorder 27%-os áfakulcs, az extrém vagyon adóztatásának hiánya és az egykulcsos szja mai formája együttesen azt eredményezi, hogy ma a minimálbéren élők összességében 6%-kal magasabb adókulccsal adóznak, mint a társadalom leggazdagabb része - magyarázta. Valóban arányos adórendszert ígért ezen a ponton. Ezért a jövedelem, a vagyon és a fogyasztás arányában is korrigálná a Tisza a jelenlegi adórendszert, amennyiben a jövő évi parlamenti választások után hatalomra kerülne.

A konkrét ígéretek:

A minimálbéres dolgozók számára a 15%-os szja-kulcsot adójóváírás eszközével 9%-ra csökkentik. Ez már az első évben havonta 20 ezer forinttal, évente 240 ezer forinttal több pénzt jelent az érintetteknek.

Adókönnyítésben részesül mindenki, aki kevesebbet keres, mint a jövőre várható mediánbér, azaz a bruttó 625 ezer forint. Ez összesen több mint 2 millió ember. Sokaknak 240 ezer forintos megtakarítást jelent ez az adócsökkentési program.

Az átlagosnál többet keresőknek sem nő az szja-terhe, 15%-kal fognak adózni a jövőben is.

Semmilyen munkabért terhelő adót nem tervez emelni a Tisza Párt.

Bevezetné a Tisza az igazságosság jegyében egy évi 1%-os vagyonadót a leggazdagabbaknak, azokra, akik 5 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek. Minden vagyontárgyra kiterjed, autókra, hajókra, céges részesedésekre, birtokokra, külföldi vagyonelemekre is. A családtagokra írt vagyonelemeket is figyelembe vennék.

A vényköteles gyógyszerek áfáját 0%-ra vinné le.

Egészséges élelmiszerek és a tüzifa áfakulcsa 5% lenne.

Emellett jelezte: a Tisza Párt megszüntetné a rendeleti kormányzást, megtiltanák a visszamenőleges jogalkotást és visszaadnák a kiszámíthatóságot a vállalkozásoknak.

A költségvetés újra a valóságról szól majd - ígérte Kármán András, majd bejelentette:

a forint ma kiszolgáltatott, ingadozó, a családok kiszámíthatatlan árfolyamok fogjai.

Az euróbevezetése nem puszta pénzcsere, hanem biztonság, alacsonyabb kamatok és erősebb gazdasági kapcsolatok - jelezte. Amikor kitűzzük az euróbevezetés célját, akkor kijelentjük, hogy visszatérünk Európa fősodrába - tette hozzá.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (középen) a párt kötcsei rendezvényére érkezik 2025. szeptember 7-én. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

Érdemes megemlíteni, hogy a Tisza Párt politikusa 2010 júniusától 2011 novemberéig a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkára volt. 2011 december 1-jétől 2014-ig az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatóságában a Magyarországnak járó helyettes igazgatói posztot töltötte be. Később az Erste-csoportnál töltött be vezetői állásokat.

Címlapkép: Kármán András beszédet mond Kötcsén. Forrása: Tisza Párt Facebook-oldala