Kiderült, ezt már nem bírja a magyarok pénztárcája

A magyarok egyre kevésbé tudják megfizetni a hazai szálláshelyeket. A belföldi vendégek és a vendégéjszakák száma is csökkent. Ez nem csoda: az árak rekordmagasságba emelkedtek.

Évek óta nem látott mértékben csökkentek idén az utazási irodák külföldi nyaralásainak árai, ami komoly kihívást jelentett a nyáron a hazai szállásadóknak. A Központi Statisztikai Hivatal júliusi adatai alapján ez leginkább a Győr–Pannonhalma és a Sopron–Fertő térségben érzékeltette a hatását, ahol egyaránt 9,7 százalékkal csökkent a belföldi turisták száma.

A Balatonnál 5,3%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

Forsthoffer Ágnes, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője szerint nemcsak a beszerzési árak és a munkaerőköltség folyamatos és intenzív emelkedése nehezíti évek óta a helyi vállalkozók életét, hanem az is, hogy egyértelműen látszik, hogy jelenleg nincs elegendő belföldi fizetőképes vendég.