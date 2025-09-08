Friss hiányadatot közölt az NGM

Friss adatot közölt a költségvetés pénzforgalmi helyzetéről az NGM. Jól látható az alábbi ábráról, hogy a 239,1 milliárd forintos augusztusi hiány igencsak kimagasló az elmúlt évek fényében. Ennél magasabb nyolcadik havi deficitre csak 2023-ban és 2024-ben volt példa.
Az idei év sem hozott változást tehát érdemben a költségvetés helyzetében és a fiskális politikában: elcsúszó hiánycél, magasan beragadó költségvetési deficit.
Nem véletlen, hogy az elmúlt napokban a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Nagy Márton már megemlítette, hogy a 3,7%-os eredeti hiánycélról 4,1%-ra emelt hiányvárakozást is elvétheti a kormány, már 4,5%-os felső sávot is említett a múlt heti interjújában. Ennek fényében érdemes értékelni a frissen beérkező havi államháztartási adatokat is.
Így áll a büdzsé 8 hónap után
Augusztus végéig az államháztartás központi alrendszere 3.025,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány (4.774,0 milliárd forint) 63,4 százaléka, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál (66,6 százalék) kedvezőbb az éves hiány eddigi teljesülése - értékeli a friss adatokat a költségvesért felelős NGM a közleményében.
Érdemes ugyanakkor azt is megemlíteni, hogy az eredeti hiánytervnek már a 74%-a jött össze nyolc hónap alatt.
A központi alrendszer hiányán belül a központi költségvetés 3.012,7 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 109,8 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 122,6 milliárd forintos hiányt mutattak.
A minisztérium néhány részletet is megosztott a bevételi és kiadási oldalról:
- Az előző év azonos időszakához viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8,7 százalékkal magasabban alakultak.
- Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében megközelítőleg 10 százalékos növekedés történt.
- Kamatkiadásokra augusztus végéig 2.928,3 milliárd forint került kifizetésre, ami 514,5 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakához képest. Ezt egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza.
- Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 1.654,5 milliárd forint kifizetés 172,8 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakánál.
- Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Augusztus végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 4.954,6 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1 969,5 milliárd forint kifizetése történt meg.
További részletek hamarosan.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás
