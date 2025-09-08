Nagyon rossz hír jött Amerikából

A regionális jegybank augusztusi fogyasztói várakozásokról szóló felmérése szerint
az inflációs kilátások lényegében stabilak maradtak, miközben a munkaerőpiaci kilátások jelentősen romlottak.
A felmérés szerint meredeken emelkedett azok aránya, akik szerint nehezebb lenne új munkát találni, ha elveszítenék állásukat. Az új munkahely találásának valószínűsége munkanélküliség esetén 44,9%-ra csökkent, ami 2013 júniusa óta a legalacsonyabb szint, és jelentős visszaesés a júliusi 50,7%-hoz képest.
Augusztusban nőttek a magasabb munkanélküliségi rátára vonatkozó várakozások, valamint az állás elvesztésének valószínűsége is, amely 14,5%-ra emelkedett, meghaladva a 12 havi 14%-os átlagot. A válaszadók emellett alacsonyabbra értékelték az önkéntes munkahely-elhagyás valószínűségét is.
A borús munkaerőpiaci kilátások összhangban vannak a kormányzati adatokkal, amelyek az elmúlt két hónapban a munkahelyteremtés ütemének jelentős lassulását mutatták. A Munkaügyi Statisztikai Hivatal pénteki jelentése szerint a nem mezőgazdasági munkahelyek száma mindössze 22 000-rel nőtt, miután júliusban 75 000-rel emelkedett. A munkanélküliségi ráta enyhén, 4,3%-ra emelkedett, ami négyéves csúcsot jelent.
A romló munkaerőpiaci kilátások erősítik a Fed kamatcsökkentési várakozásait. Széles körben várható, hogy az amerikai jegybank a szeptember 16-17-i ülésén 25 bázisponttal, 4,00-4,25%-os sávba csökkenti irányadó kamatát.
A Fed tisztviselői aggódnak, hogy Donald Trump elnök kereskedelmi vámjai tovább növelhetik az amúgy is makacs inflációt, de egyre inkább nyugtalanítja őket a munkaerőpiac gyengülése is, ami a monetáris politika fő fókuszává válik.
"Egyértelművé tettem, hogy szerintem a következő ülésen csökkentenünk kellene a kamatot"
- nyilatkozta Christopher Waller, a Fed kormányzója a CNBC-nek a múlt héten.
Meg kell előzni a munkaerőpiac romlását, mert általában amikor a munkaerőpiac rosszra fordul, az gyorsan történik."
- fogalmazott Waller.
A New York-i Fed felmérése azt is megállapította, hogy a válaszadók lefelé értékelték jelenlegi pénzügyi helyzetüket, bár a jövőbeli pénzügyi kilátásokkal kapcsolatos vélemények jobban megoszlottak augusztusban. Júliushoz képest "nagyobb arányban várnak a háztartások rosszabb pénzügyi helyzetet, és ugyanilyen arányban várnak jobb pénzügyi helyzetet egy év múlva".
Az inflációs várakozások viszonylag stabilak maradtak: az egy évre előre várt infláció 3,2%-ra emelkedett a júliusi 3,1%-ról, míg a három és öt évre előre tekintő inflációs várakozások változatlanul 3%, illetve 2,9% maradtak.
A stabil inflációs várakozások valószínűleg megnyugtatják a Fed tisztviselőit, mivel alacsonyabb kockázatot jeleznek arra vonatkozóan, hogy a vámok tartós áremelkedést okoznának.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
