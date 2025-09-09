  • Megjelenítés
A valaha volt legnagyobb nyugati gázszerződést kötötte Magyarország
MTI
Portfolio
A magyar kormány célja az energetikai diverzifikációval a meglévő források megőrzése és újabbak bevonása - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Milánóban. A politikus elmondta: a valaha volt legnagyobb volumenű nyugati gázszerződést kötötte a kormány a Shellel.

Ma egy új hosszú távú szerződés megkötését jelentjük be a Shellel. Ez lesz a legnagyobb volumenű és a leghosszabb távú szerződés, amelyet valaha is kötöttünk nyugati beszállítóval

- tudatta Szijjártó Péter Milánóban. Hozzátette, hogy ez nem azt jelenti, hogy képesek lennénk elszakadni az orosz földgáztól.

A pontos mennyiségeket és időtartamot nem hozta nyilvánosságra a politikus.

Magyarország eddigi legnagyobb volumenű, nyugati cégekkel kötött gázszerződései közé tartozik a 2020-ban aláírt, szintén a Shellel kötött hosszú távú cseppfolyósított földgáz (LNG) beszerzési megállapodás. Ez a szerződés 250 millió köbméter LNG éves vásárlására vonatkozik 2021 és 2027 között, és ez volt Magyarország első ilyen típusú megállapodása nyugati energiacéggel.

Ezen kívül Magyarország 2024 júniusában 5%-os részesedést vásárolt az azeri Shah Deniz földgázmezőben, amely évente 29 milliárd köbméter gázt termel. Ez évente körülbelül 1,5 milliárd köbméter gázt biztosít Magyarország számára.

Van még tere a diverzifikációnak

Annak ellenére, hogy az energiatermelési mix diverzifikálásában az utóbbi időben előrelépés történt, Magyarország továbbra is erősen függ az orosz energiahordozó-importtól, olvasható az IMF augusztusi elemzésében.

2024-ben a gáz- és olajfogyasztás mintegy háromnegyedét importból fedezte az ország,

a gáz 74 százaléka és az olaj 86 százaléka származott Oroszországból — szemben a 2018-as 64 és 66 százalékkal.

A magas függőség mellett kihangsúlyozza az IMF, hogy az energiabeáramlás néhány kritikus tranzitútvonalra támaszkodik, nevezetesen a Szerbián keresztül érkező Török Áramlatra és a Horvátországon át futó Adria-vezetékre, ami növeli a megszakítás kockázatát. Az ellátás diverzifikálására irányuló erőfeszítések — például Azerbajdzsánból és Törökországból történő új importok — továbbra is korlátozottak a méretükben, írják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

