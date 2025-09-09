A valaha volt legnagyobb nyugati gázszerződést kötötte Magyarország

Ma egy új hosszú távú szerződés megkötését jelentjük be a Shellel. Ez lesz a legnagyobb volumenű és a leghosszabb távú szerződés, amelyet valaha is kötöttünk nyugati beszállítóval
- tudatta Szijjártó Péter Milánóban. Hozzátette, hogy ez nem azt jelenti, hogy képesek lennénk elszakadni az orosz földgáztól.
A pontos mennyiségeket és időtartamot nem hozta nyilvánosságra a politikus.
Magyarország eddigi legnagyobb volumenű, nyugati cégekkel kötött gázszerződései közé tartozik a 2020-ban aláírt, szintén a Shellel kötött hosszú távú cseppfolyósított földgáz (LNG) beszerzési megállapodás. Ez a szerződés 250 millió köbméter LNG éves vásárlására vonatkozik 2021 és 2027 között, és ez volt Magyarország első ilyen típusú megállapodása nyugati energiacéggel.
Ezen kívül Magyarország 2024 júniusában 5%-os részesedést vásárolt az azeri Shah Deniz földgázmezőben, amely évente 29 milliárd köbméter gázt termel. Ez évente körülbelül 1,5 milliárd köbméter gázt biztosít Magyarország számára.
Van még tere a diverzifikációnak
Annak ellenére, hogy az energiatermelési mix diverzifikálásában az utóbbi időben előrelépés történt, Magyarország továbbra is erősen függ az orosz energiahordozó-importtól, olvasható az IMF augusztusi elemzésében.
2024-ben a gáz- és olajfogyasztás mintegy háromnegyedét importból fedezte az ország,
a gáz 74 százaléka és az olaj 86 százaléka származott Oroszországból — szemben a 2018-as 64 és 66 százalékkal.
A magas függőség mellett kihangsúlyozza az IMF, hogy az energiabeáramlás néhány kritikus tranzitútvonalra támaszkodik, nevezetesen a Szerbián keresztül érkező Török Áramlatra és a Horvátországon át futó Adria-vezetékre, ami növeli a megszakítás kockázatát. Az ellátás diverzifikálására irányuló erőfeszítések — például Azerbajdzsánból és Törökországból történő új importok — továbbra is korlátozottak a méretükben, írják.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Politikai indíttatású támadás okozott tömeges áramszünetet Berlinben
A nemzetbiztonság megkezdte a nyomozást.
Történelmi bukás után totális politikai válság: jön az új név, amin felesleges gondolkodni
így sodródhat csődbe Európa második legnagyobb gazdasága.
Drón támadhatta meg Greta Thunberg hajóját - Kigyulladt a Family
A tunéziai hatóságok szerint nem drón, hanem eldobott cigaretta okozta a tüzet.
Lehull a lepel: ezek voltak a legnépszerűbb belföldi úti célok nyáron
A Szallas.hu adatai alapján.
Hosszú napokig tartó menekülés, bármi áron: így élte túl egy sebesült ukrán katona a "halálzónát"
A pásztázó drónok miatt lehetetlen volt az evakuálás.
Székesfehérváron indul az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás
Szeptember 19-én indul az országjárás.
Nagy a baj: lehet, hogy nem elég erős a magyar gazdaság a 13 százalékos béremeléshez
Még mennek a tárgyalások.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.