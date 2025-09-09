Ez már vicc! Kegyetlen árak Magyarországon

Nem csoda, hogy csökken a belföldi turisták száma és a vendégéjszakáké is visszaesik. Egyre kevésbé való a magyar emberek pénztárcájának a hazai nyaralás. Háromszor olyan gyorsan drágul a nyaralás, mint amennyi a hivatalos fogyasztói árindex.

Júliusban a belföldi vendégek száma 0,9, az eltöltött vendégéjszakáké 2,7%-kal kevesebb volt az előző év azonos havinál. Csak a külföldi turisták növekedése fordítja meg a trendet. A külföldi vendégek száma 5,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,5%-kal emelkedett.

A belföldi turisták visszaesése mögött az húzódik meg, hogy olyan magas szintre emelkedett a szálláshelyek ára, amit senki sem hitt volna.

A nyaralás már hosszú évek óta drága mulatság, és az elmúlt egy-két évben is látszott, hogy egyre többen nem tudják megfizetni a pihenést. A szálláshely-szolgáltatók többször is úgy nyilatkoztak, hogy idén nem, vagy csak nagyon kismértékben emelik majd az áraikat. A statisztikai hivatal azonban ma közzétette a hazai szálláshelyárakat, amelyek óriási drágulásról tanúskodnak.