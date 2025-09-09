  • Megjelenítés
Itt a friss inflációs adat!
Portfolio
Augusztusban 4,3% volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Előzetesen az elemzők pont azt várták, hogy a júliusi inflációval megegyező mértékű, 4,3%-os inflációról számol be a Központi Statisztikai Hivatal, vagyis a nyár végi árfolyamatok nem okoztak meglepetést.

Az infláció fél éve tartózkodik a 4-5 százalék közötti tartományban. Ez egyrészt jobban néz ki, mint az év eleji durva átarázáskor látott, 6%-ot közelítő pálya, másrészt viszont nem szabad elfelejteni, hogy az árrésstopok mintegy 1,5 százalékpontot húznak le a piaci árfolyamatokon,

enélkül még mindig 6% közeli lenne a drágulási tempó.

Bár az inflációs mutató nem változott, a mélyben azért több érdekesség is megfigyelhető. A legkevésbé az elmúlt hónapokban sok izgalmat okozó élelmiszereknél látunk meglepetést. A teljes termékkör hozta a nyáron jellemző, havi alapon 0%-os árindexét, ami a zöldség-gyümölcs árukör várt áresése, illetve az egyéb élelmiszertermékek drágulása alakított ki. Érdemi drágulást látunk viszont a dohány és szeszes ital körben.

A ruházkodás a nyár végi szezonális kiárusítás jeleit mutatja, meglepetés viszont, hogy a tartós fogyasztási cikkek drágulása a stabil forint ellenére is gyorsult.

Az inflációra fékező hatást mutatott az üzemanyagárak áresése, illetve több hónap után nem gyorsította az áremelkedést a gázárak statisztikai emelkedése. Utóbbiban ennél nagyobb fékező erőt is el tudtunk volna képzelni, ennek részleteiről utoljára itt írtunk.

Áralakulás (2025. aug., százalék)
  havi vált. éves vált.
Élelmiszerek 0,0 5,9
Szeszes ital, dohány 0,6 7,3
Ruházkodás -1,7 1,4
Tartós fogy. cikk 0,4 2,4
Háztart. energia 0,0 11,0
Egyéb cikk, üzemanyag -0,7 -0,7
Szolgáltatások 0,5 5,4
Fogyasztói árindex 0,0 4,3
Maginfláció 0,1 3,9
Nyugdíjas infláció 0,0 4,5
Forrás: KSH, Portfolio    

A szolgáltatások területén továbbra is megfigyelhető az erős átárazási hajlandóság - már ahol a kormányzat erős ráhatására nem gyakoroltak önméréskletet a a cégek (pénügyi és kommunikáűciós területen). Két számjegyű éves áremelkedést látunk a lakbérnél, valamint ehhez közeli tempót a javítási szolgáltatásoknál.

Összességében az adatok nem sokat változtatnak az eddig ismert inflációs képen. A gazdaságunk nincs árstabilitás állapotában, bár az üzemanyagok, az árrésstopok és a piaci szolgáltatások kikényszerített árbefagyasztása sokat fékez a fő mutatón. Ugyanez igaz a rövid bázisú maginflációs mutatóra, amelynek 3% alatti értéke nem néz ki rosszul, de itt is figyelembe kell venni, hogy az átárazási hajlandóságot a kormányzati intézkedések miatt csak tompítva látjuk.

További részletek hamarosan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

