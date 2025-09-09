Itt a friss inflációs adat!

Az infláció fél éve tartózkodik a 4-5 százalék közötti tartományban. Ez egyrészt jobban néz ki, mint az év eleji durva átarázáskor látott, 6%-ot közelítő pálya, másrészt viszont nem szabad elfelejteni, hogy az árrésstopok mintegy 1,5 százalékpontot húznak le a piaci árfolyamatokon,
enélkül még mindig 6% közeli lenne a drágulási tempó.
Bár az inflációs mutató nem változott, a mélyben azért több érdekesség is megfigyelhető. A legkevésbé az elmúlt hónapokban sok izgalmat okozó élelmiszereknél látunk meglepetést. A teljes termékkör hozta a nyáron jellemző, havi alapon 0%-os árindexét, ami a zöldség-gyümölcs árukör várt áresése, illetve az egyéb élelmiszertermékek drágulása alakított ki. Érdemi drágulást látunk viszont a dohány és szeszes ital körben.
A ruházkodás a nyár végi szezonális kiárusítás jeleit mutatja, meglepetés viszont, hogy a tartós fogyasztási cikkek drágulása a stabil forint ellenére is gyorsult.
Az inflációra fékező hatást mutatott az üzemanyagárak áresése, illetve több hónap után nem gyorsította az áremelkedést a gázárak statisztikai emelkedése. Utóbbiban ennél nagyobb fékező erőt is el tudtunk volna képzelni, ennek részleteiről utoljára itt írtunk.
|Áralakulás (2025. aug., százalék)
|havi vált.
|éves vált.
|Élelmiszerek
|0,0
|5,9
|Szeszes ital, dohány
|0,6
|7,3
|Ruházkodás
|-1,7
|1,4
|Tartós fogy. cikk
|0,4
|2,4
|Háztart. energia
|0,0
|11,0
|Egyéb cikk, üzemanyag
|-0,7
|-0,7
|Szolgáltatások
|0,5
|5,4
|Fogyasztói árindex
|0,0
|4,3
|Maginfláció
|0,1
|3,9
|Nyugdíjas infláció
|0,0
|4,5
|Forrás: KSH, Portfolio
A szolgáltatások területén továbbra is megfigyelhető az erős átárazási hajlandóság - már ahol a kormányzat erős ráhatására nem gyakoroltak önméréskletet a a cégek (pénügyi és kommunikáűciós területen). Két számjegyű éves áremelkedést látunk a lakbérnél, valamint ehhez közeli tempót a javítási szolgáltatásoknál.
Összességében az adatok nem sokat változtatnak az eddig ismert inflációs képen. A gazdaságunk nincs árstabilitás állapotában, bár az üzemanyagok, az árrésstopok és a piaci szolgáltatások kikényszerített árbefagyasztása sokat fékez a fő mutatón. Ugyanez igaz a rövid bázisú maginflációs mutatóra, amelynek 3% alatti értéke nem néz ki rosszul, de itt is figyelembe kell venni, hogy az átárazási hajlandóságot a kormányzati intézkedések miatt csak tompítva látjuk.
További részletek hamarosan.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
