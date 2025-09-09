Majdnem egymillió dolgozó hiányzik az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok gazdasága valószínűleg 911 000-rel kevesebb munkahelyet hozott létre a márciusig terjedő 12 hónap során, mint azt korábban becsülték, közölte a kormány kedden, jelezve, hogy a munkahelyteremtés már a Donald Trump agresszív importvámjai előtt is lelassult. Ez a becslés a múlt pénteki hír után érkezett, miszerint az állásnövekedés augusztusban majdnem megállt, és a gazdaság júniusban először négy és fél év alatt munkahelyeket veszített.
A felülvizsgálati becslés havi 76 000-rel kevesebb munkahelyet jelent.
Ez azt jelenti, hogy a nem mezőgazdasági fizetési adatok havi átlagos növekedése körülbelül 71 000 volt a korábban számított 147 000 helyett. A közgazdászok azt várták, hogy a felülvizsgálat 400 000 és 1 millió állás közötti eltérést mutat majd.
Ez azt jelenti, hogy a munkaerőpiac lendülete még gyengébb helyzetből veszti el erejét, mint ahogy azt eredetileg gondoltuk
– mondta James Knightley, az ING vezető nemzetközi közgazdásza.
- A kereskedelmi politika miatti bizonytalanság mellett a munkaerőpiacot
- a Fehér Ház bevándorlásellenes szigorítása is nyomás alatt tartja, ami csökkentette a munkaerő-kínálatot.
- A vállalatok mesterséges intelligencia eszközökre és automatizálásra való áttérése szintén mérsékli a munkakeresletet.
Bár a Goldman Sachs közgazdászai egyetértettek abban, hogy a munkaerőpiac érezhetően gyengült, figyelmeztettek, hogy a felülvizsgálati becslés túlzott lehet. „A saját modellünk a vállalati születésekből és megszűnésekből származó nettó állásnövekedésre, amely a havi fizetési adatok bizonytalanságának egyik kulcspontja, és amelyet a benchmark folyamat korrigál, körülbelül 550 000-rel, azaz havi 45 000-rel csökkentést jelez ezen csatornán keresztül” – írták.
Tavaly az előzetes becslés szerint a márciusig terjedő 12 hónapban 818 000-rel csökkentették volna a fizetési adatokat. Végül azonban csak 598 000-rel csökkentették.
A szabadidős és vendéglátóipari foglalkoztatást a becslések szerint 176 000-rel csökkentik a márciusig terjedő 12 hónapra. A kereskedelem, szállítás és közüzemi foglalkoztatást 226 000-rel, míg a szakmai és üzleti szolgáltatások területét 158 000-rel mérséklik. A gyártás foglalkoztatása 95 000-rel, a kormányzati foglalkoztatás 31 000-rel csökkenhet. Mérsékelt növekedést csak a szállítás, raktározás és közművek ágazataiban becsülnek.
A közgazdászok továbbra is azt várják, hogy a Federal Reserve jövő szerdán folytatja a kamatcsökkentést negyed százalékponttal, miután januárban a vámok hatásainak bizonytalansága miatt szüneteltette az enyhítést.
Az augusztusi fogyasztói áradatok csütörtökön várható kiadása a felülvizsgálatokkal együtt a stagflációtól való félelmet is felerősítheti.
A múlt hónapban a májusi és júniusi foglalkoztatási számok 258 000 munkahely csökkentését mutatták, ami felháborította Trumpot, aki elbocsátotta a BLS főbiztosát, Erika McEntarfert, azzal vádolva őt – bizonyíték nélkül –, hogy meghamisította az adatokat. Trump E.J. Antonit jelölte McEntarfer helyére. Antoni, aki kritikus cikkeket írt a BLS-ről, és azt javasolta, hogy függesszék fel a havi foglalkoztatási jelentést, a közgazdászok politikai spektrumától függetlenül alkalmatlannak tartják.
A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt szerint a felülvizsgálati becslés igazolta Trumpot. „Ez egyértelműen mutatja, hogy Trump elnök sokkal rosszabb gazdaságot örökölt” – mondta Leavitt. „Ez azt is bizonyítja, hogy a Federal Reserve túl szigorú monetáris politikát folytat.”
A BLS, akárcsak más statisztikai hivatalok, évek óta alulfinanszírozott mind a demokrata, mind a republikánus kormányok alatt.
A Nemzeti Üzleti Közgazdász Szövetség hétfőn felszólította a „döntéshozókat, üzleti vezetőket és a gazdasági közösséget, hogy álljanak ki a BLS mellett, és biztosítsák, hogy Amerika statisztikái pontosak, függetlenek és világszerte megbízhatóak maradjanak.”
Bármilyen politikai megtorlás a mai adatok közzététele miatt károsítaná a BLS képességét arra, hogy időben és pártatlanul szolgáltasson statisztikákat
– mondta Elise Gould, az Economic Policy Institute vezető közgazdásza.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
