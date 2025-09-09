Változás jön a vonatközlekedésben a Déli-pályaudvarnál

Az érintett éjszakákon

a győri, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalon korábbi indulásokra, hosszabb eljutási időre, egyes járatok esetében a Déli pályaudvar és Kelenföld között pótlóbuszos átszállásra kell számítani.

A változások többnyire a Déli pályaudvarra este, éjszaka és hajnalban érkező és induló járatokat érintenek majd.

A részletes módosítások a közleményben olvashatók.