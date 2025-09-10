  • Megjelenítés
Drasztikus lépést jelentett be a Wizz Air
Drasztikus lépést jelentett be a Wizz Air

Portfolio
A Wizz Air bejelentette, hogy 2026. március 15-ig teljesen felszámolja bécsi bázisát, miután stratégiai felülvizsgálatot hajtott végre működésével kapcsolatban - írta meg az Airportal.

A diszkont légitársaság fokozatosan vonja ki jelenlétét az osztrák főváros repülőteréről. Az első lépésben, a téli menetrend kezdetétől, október 26-tól két repülőgépet helyeznek át más bázisokra, egyúttal megszüntetik a Bilbaóba és a London-Gatwick repülőtérre közlekedő járataikat.

A fennmaradó három légijárművet 2026. március 15-ig vonják ki a Bécs-Schwechat repülőtérről, ami egyben a bázishoz tartozó összes többi útvonal megszűnését is jelenti.

A légitársaság gondoskodik az érintett utasokról:

a törölt járatokra jegyet váltó utasoknak átfoglalási vagy visszatérítési lehetőséget biztosítanak.

A bécsi bázison dolgozó munkavállalóknak pedig felajánlották, hogy a Wizz Air hálózatán belül más helyszínekre helyezhetők át.

Címlapkép forrása: Shutterstock

