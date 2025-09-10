Erste: Magyarország bóvli kategóriába kerülése irreális

Az Erste Bank elemzői tájékoztatást tartottak a magyar gazdasággal kapcsolatos meglátásaikról.
Szerintük az idei évre 0,5 százalékos növekedés várható. Nyár óta kissé tovább csökkentették ezen előrejelzésüket, mert az Európai Unió kedvezőtlenebb vámtarifáról állapodott meg az USA-val, mint azt a bank elemzői előzetesen gondolták. Emellett a nagyberuházások is csak kisebb mértékben tudnak hozzátenni a GDP-hez, mint az korábban látszott. Valójában a BMW debreceni gyára lehet az egyetlen, amely még idén év végén hozzátehet a hazai ipari termeléshez.
"Mindenki reméli, hogy hamarosan jobb lesz"
A fenti mondattal jellemezte Nagy János makrogazdasági elemző a német gazdaság helyzetével kapcsolatos piaci hangulatot. Az eddigi adatokból azonban inkább úgy tűnik, hogy a fellendülés még várat magára. A Bundesbank heti aktivitás indexe például egészen augusztus elejéig romló tendenciát mutatott.
Nagyon úgy látszik, hogy Magyarország a német ipar Kínába irányuló exportjára csatlakozott rá, ezért a német kivitel térvesztésével a magyar ipar kilátásainak javulását sem várhatjuk innen a közeljövőben. Összességében tehát a legnagyobb európai gazdaság növekedésének beindulása inkább csak később reális, így
Magyarország külső környezetének javulása is csúszik.
Előbb-utóbb az élelmiszeráraknak emelkednie kell
A magyar élelmiszer és agráripar versenyképessége az Unió végén kullog, ezért a sokkok különösen fájóan érintik. Alapvetően az árnyomás az élelmiszerek terén nem szűnt meg, noha az árrésstopok még kordában tartják. Előbb-utóbb azonban a piaci folyamatoknak fel kell tűnnie az árakban. Pozitív tendencia figyelhető azonban meg az ipari termékek terén, ahol csökkent az árnyomás jelentős részben az erős forintnak köszönhetően.
|Az Erste Bank előrejelzései
|Mutató
|Várakozás (%)
|2025-ös GDP-növekedés
|0,5
|2026-os GDP-növekedés
|2,3
|2025-ös infláció
|4,7
|2026-os infláció
|4,1
|Forrás: Erste, Portfolio
Akár idén év végén is lehet kamatvágás
Az árdrágulás ütemére áttérve Nagy János kiemelte, hogy problémát jelent, hogy az inflációs várakozások tartósan magasan ragadtak.
Ugyanott vagyunk, mint '24 elején, és erre most rájönnek a jóléti intézkedések. Az az érzése az embernek, hogy most emelhet árat.
Ez magyarázhatja, hogy miért nem tud érdemben csökkenni az infláció. A statisztikákban megjelenő drágulás ráadásul jelentősen kisebb, mint amilyen kormányzati intézkedések hiányában lenne. Az árrésstopok nélkül 5,5-6% lenne az idei áremelkedés üteme.
A piac így az árazások alapján nem is vár az idei évre kamatcsökkentést. A Erste elemzői azonban úgy gondolják, hogy
a Fed és EKB várható kamatcsökkentései tért adhatnak az MNB-nek is a vágásra, akár már idén év végén.
Az is lehet azonban, hogy a jegybank inkább kivár majd, hogy képet kapjon a jövő év eleji átárazásokról és csak ennek fényében lép majd.
Az államkötvény-hozamok tekintetében jelentős mérséklődésre nem lehet számítani a nemzetközi környezet miatt. Emellett a befektetőket az is aggaszthatja, hogy a választás előtt esetleg plusz költségvetési források bevonására lehet szükség. A jelenlegi finanszírozási igények azonban kezelhetőnek tűnnek.
Nem várható, hogy az S&P leminősítené hazánkat
A nagy hitelminősítők közül az S&P-nél állunk a legkedvezőtlenebbül, mindössze egy szinttel a bóvli kategória felett. Ez a kormányzatot is aggasztja. A mostani jóléti intézkedéseik inkább csak középtávon vezethetnek a hiányok romlásához. Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője elmondta, hogy
a fundamentumok alapján a leminősítés nem indokolt.
Magyarország nincs egy kategóriában azokkal az országokkal, akik az adósbesorolással foglalkozó cégnél a befektetésre nem ajánlott szinten állnak.
Még másfél év múlva is 400 forintba kerülhet egy euró
Az idei év nagy pozitív meglepetése a forint árfolyamának stabilitása. Mindez azért is váratlan, mert az orosz-ukrán háborúnak sem lett vége és a gazdaság sem indult erőteljes növekedésnek. A támasz valószínűleg a nagy kamatkülönbözet lehet. Előbb-utóbb azonban nálunk is lesznek majd kamatcsökkentések, így a mostani szintekről gyengülhet kissé az árfolyam, de nem drasztikus mértékben.
Az elkövetkező 1,5-2 évben a 400-410 forint közti sávban mozoghat a forint euróval szembeni árfolyama.
Az EU kereskedelmi megállapodása bizonyosságot hozott
Végül az idei év nagy sztorija, a vámháború is szóba került. Ennek kapcsán Nyeste Orsolya kijelentette, hogy
A vámháború az döntő szerepet játszott abban, hogy idén is 0,5 százalékos a növekedés.
Szerinte azonban a gazdasági károk nagy része 2025-ben megtörténik, az USA és EU közötti kereskedelmi egyezség pedig végre végett vetett a bizonytalanságnak.
Címlapkép forrása: Portfolio
Megkétszereződött a lakások iránti érdeklődés az Otthon Start bejelentése óta
Főleg az 50-100 millió forintos sávban hirdetett lakásokat érinti a növekedés.
Csótányinvázió okoz riadalmat Japánban
Az éttermeket lepték el a rovarok.
Olaszországból jön a következő ciklon, ami elkapja Magyarországot
Holnap érkezik, de már ma is esik délután.
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Provokáció, vagy valami több? – Orosz drónok repültek be Lengyelország légterébe
Ilyenre eddig nem volt példa.
Csúcsközelben az euró és jön az EKB kamatdöntése - mi lesz ebből?
Érkezik az új előrejelzés is.
Kétszámjegyű áremelés jön a Primark amerikai üzleteiben Trump vámjai miatt
Muszáj emelniük a vezér szerint.
Olajat talált a Mol Magyarországon!
Napi ezer hordó.
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.