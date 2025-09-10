  • Megjelenítés
Hatalmas az érdeklődés a labdarúgó-válogatott mérkőzései iránt: megnéztük a Google számait
Hatalmas az érdeklődés a labdarúgó-válogatott mérkőzései iránt: megnéztük a Google számait

Magyarország válogatottja Írország és Portugália csapataival szemben kezdte meg a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőit, mi pedig megnéztük, mekkora érdeklődés mutatkozott meg a Google-ben Magyarországon, valamint az ellenfelek országaiban.

Nemrég megnéztük, mi látszódott a magyar Google-keresésekben az egészségügyi kontrollvizsgálatok szabályainak változásai után, most pedig azt vizsgáltuk meg a Google Trends-ben, hogyan alakult a magyar labdarúgó-válogatott legutóbbi mérkőzései iránti érdeklődés.

Jól látható, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezői között megrendezett Írország-Magyarország és a Magyarország-Portugália mérkőzések közeledtével és másnapján nőtt az ellenfél országok nevei, valamint a "meccs" kifejezés iránti keresés.

Vbselejtező1
Kép forrása: Google Trends

A magyar labdarúgó-válogatottal kapcsolatos keresések a Google Trends prognózisa alapján

olyan szintet érnek el, amelyeknél nagyobb csak a 2016-os kontinensviadalkor volt.

Vbselejtező7
Kép forrása: Google Trends

Magyarország válogatottja az elmúlt években többször is összecsapott Írország és Portugália válogatottjaival, azonban a Google Trends várakozásai alapján most mindjét esetben csúcsdöntésre került sor, ami a magyarországi "Írország" és "Portugália" kereséseket illeti.

Vbselejtező2
Kép forrása: Google Trends

Az írországi kereséseket megnézve pedig megállapítható, hogy a 2004 óta mérhető adatok között még sosem volt annyi keresés a "Hungary" kifejezésre, mint a most, a labdarúgó-mérkőzés miatt.

Vbselejtező3
Kép forrása: Google Trends

Úgy néz ki, a portugáliai kereséseknél Magyarország portugál neve nem dönt csúcsot, a 2021-es foci EB magyar-portugál meccse okozta keresési érdeklődés tartja azt, azonban a 2016-os EB-meccs Google-számait túlszárnyalta a mostani összecsapás.

Vbselejtező4
Kép forrása: Google Trends

Írországban a magyar válogatott legismertebb játékosával, Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban most is rengeteg keresés volt, azonban nem érte el azt a szintet, mint 2023-as Liverpoolba igazolásakor - ebben szerepe lehet a nagyszámú ír Liverpool-szurkolónak.

Vbselejtező5
Kép forrása: Google Trends

Portugáliában azonban rekordot döntöttek a Szoboszlai Dominikról szóló keresések,

jócskán túlszárnyalva a 2023-as átigazolás időszakát is.

Vbselejtező6
Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

