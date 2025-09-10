Óriási meglepetés az amerikai termelői inflációban

Nagyot csökkent az amerikai termelői infláció augusztusban, ami így kellemes meglepetés a kamatcsökkentésre számítóknak. Az igazi próbatétel viszont a holnap érkező inflációs adatok lesznek majd.

Augusztusban az amerikai termelői infláció 2,6% volt az előző havi 3,3% után (várakozás: 3,3%). A termelői maginfláció 2,8%-ra változott az előző havi 3,7%-ot követően (várakozás: 3,5%).

Havi alapon a termelői infláció és maginflációs is 0,1%-kal csökkent.

