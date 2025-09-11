  • Megjelenítés
Az IMF szerint sokkal rosszabb a helyzet Ukrajnában, mint gondolták
Gazdaság

Az IMF szerint sokkal rosszabb a helyzet Ukrajnában, mint gondolták

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint Ukrajna finanszírozási igénye akár 20 milliárd dollárral is magasabb lehet a következő két évben, mint amit a kijevi kormány becsül. A különbség az új segélycsomag tárgyalásainak kezdetén derült ki – számolt be a Bloomberg.
A nézetkülönbség az IMF munkatársainak kijevi látogatása során vált nyilvánvalóvá, ahol a 2026-2027-es külső finanszírozásról egyeztettek. A becslések összehangolása kulcsfontosságú, mielőtt a washingtoni székhelyű hitelező megfontolná Ukrajna kérelmét egy új hitelprogramra, mivel a jelenlegi finanszírozás hamarosan kifut.

Míg Kijev továbbra is kitart korábbi előrejelzése mellett, miszerint két év alatt legfeljebb 37,5 milliárd dollárra van szüksége,

az IMF becslése szerint a teljes összeg 10-20 milliárd dollárral magasabb lehet.

A két fél várhatóan a jövő héten állapodik meg a végleges számról, ahogy a konzultációk folytatódnak.

Ukrajna már most is nehézségekkel küzd a további segélyek mozgósításában fő partnereitől. Az Egyesült Államok hozzájárulása, amely a teljes körű invázió kezdetén Kijev legnagyobb támogatója volt, Donald Trump elnök Fehér Házba való visszatérése óta csökkent, így az EU vált a pénzügyi támogatás legnagyobb forrásává.

Az IMF jelenlegi 15,5 milliárd dolláros csomagjának nagy részét már folyósították.

A program, amely 2027-ben jár le, eredetileg azzal számolt, hogy a háború idén véget ér. Julija Sviridenko miniszterelnök az új csomag jóváhagyását szeretné elérni az IMF igazgatótanácsától az év végéig.

A kormány nehéz egyensúlyozásra kényszerül: a katonai kiadások a költségvetés jelentős tételét képezik, amelyeket a háború alatt fenn kell tartani, és rendkívül nehéz előre jelezni. Az IMF és a kormány aggódik bizonyos kiadási kategóriák miatt, beleértve a katonáknak történő kifizetések ellenőrzését, mivel sokan nem jogosultak a maximális juttatásokra.

Ukrajna vonakodik növelni a háborútól megviselt lakosság adóterheit, az IMF ajánlásai ellenére.

A hitelező arra készül, hogy nyomást gyakoroljon a kormányra az árnyékgazdaság méretének csökkentése érdekében, amely a kabinet becslése szerint a GDP több mint 30%-át teszi ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

