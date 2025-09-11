Emelkedett az amerikai infláció

2,9%-ra emelkedett az infláció augusztusban az Egyesült Államokban, miközben a maginfláció maradt 3,1%. Az adatok belső szerkezete alapján jöhetnek még meglepetések és nagy kérdés, hogy az inflációs helyzet mennyire van összhangban a 2026 végéig beárazott kamatvárakozásokkal. Részletes inflációs elemzésünk következik.

Augusztusban az amerikai infláció 2,9% volt az előző havi 2,7%-ot követően (várakozás: 2,9%). A maginfláció az előző havi 3,1% után augusztusban 3,1% volt (várakozás: 3,1%)

Havi alapon az infláció 0,4%-kal, a maginfláció 0,3%-kal emelkedett.

